В горах Казахстана погибли три альпиниста

АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели МЧС Казахстана обнаружили в горах Алма-Аты на высоте 3700 метров в районе пика "Локомотив" тела трех человек, которые 24 декабря пошли по горному маршруту и перестали выходить на связь, Спасатели МЧС Казахстана обнаружили в горах Алма-Аты на высоте 3700 метров в районе пика "Локомотив" тела трех человек, которые 24 декабря пошли по горному маршруту и перестали выходить на связь, сообщает в субботу пресс-служба спасательного ведомства.

« "Поисково-спасательные работы в Медеуском районе города Алматы завершены. В районе пика "Локомотив" на высоте около 3 700 метров над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек. Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден еще один погибший из этой же группы. В результате происшествия погибли три человека", - говорится в сообщении МЧС

В пресс-службе МЧС республики РИА Новости сообщили, что погибшие не были профессиональными альпинистами. Все трое - граждане Казахстана

Также уточняется, что в поисково-спасательной операции участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, четыре кинологических расчета и четыре беспилотных летательных аппарата. Работы проводились в сложных высокогорных условиях и осложнялись низкими температурами, разреженным воздухом, лавинной опасностью и сложным рельефом местности, что ограничивало применение авиации и замедляло продвижение поисковых групп, отметили в ведомстве.

"Из-за неблагоприятных погодных условий спуск тел осуществлялся пешим порядком до спасательного поста "Медео". Тела погибших переданы сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родственникам оказывается психологическая помощь", - говорится в сообщении.

МЧС Казахстана напомнило туристам о необходимости соблюдать меры безопасности в горах, учитывать погоду и лавинную обстановку, не ходить в одиночку, информировать близких о маршруте и иметь при себе связь и снаряжение.