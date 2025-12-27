Рейтинг@Mail.ru
В горах Казахстана погибли три альпиниста - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/alpinisty-2065085546.html
В горах Казахстана погибли три альпиниста
В горах Казахстана погибли три альпиниста - РИА Новости, 27.12.2025
В горах Казахстана погибли три альпиниста
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили в горах Алма-Аты на высоте 3700 метров в районе пика "Локомотив" тела трех человек, которые 24 декабря пошли по горному... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T19:02:00+03:00
2025-12-27T19:02:00+03:00
казахстан
алма-ата
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bfcd452d73047bfc6f13ce42ff80fb5.jpg
https://ria.ru/20251209/kamni-2060791868.html
https://ria.ru/20250821/kirgizija-2036662638.html
казахстан
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e48219371d0a1f9d95819a297c24c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, алма-ата, в мире
Казахстан, Алма-Ата, В мире
В горах Казахстана погибли три альпиниста

В горах Алма-Аты спасатели нашли тела трех альпинистов, пропавших 24 декабря

© Pixabay / SimonГоры
Горы - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Pixabay / Simon
Горы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели МЧС Казахстана обнаружили в горах Алма-Аты на высоте 3700 метров в районе пика "Локомотив" тела трех человек, которые 24 декабря пошли по горному маршруту и перестали выходить на связь, сообщает в субботу пресс-служба спасательного ведомства.
«
"Поисково-спасательные работы в Медеуском районе города Алматы завершены. В районе пика "Локомотив" на высоте около 3 700 метров над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек. Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден еще один погибший из этой же группы. В результате происшествия погибли три человека", - говорится в сообщении МЧС.
На месте происшествия, где произошло падение камней на туристический автобус во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Россиянка погибла при падении камней на туристический автобус во Вьетнаме
9 декабря, 12:50
В пресс-службе МЧС республики РИА Новости сообщили, что погибшие не были профессиональными альпинистами. Все трое - граждане Казахстана.
Также уточняется, что в поисково-спасательной операции участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, четыре кинологических расчета и четыре беспилотных летательных аппарата. Работы проводились в сложных высокогорных условиях и осложнялись низкими температурами, разреженным воздухом, лавинной опасностью и сложным рельефом местности, что ограничивало применение авиации и замедляло продвижение поисковых групп, отметили в ведомстве.
"Из-за неблагоприятных погодных условий спуск тел осуществлялся пешим порядком до спасательного поста "Медео". Тела погибших переданы сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родственникам оказывается психологическая помощь", - говорится в сообщении.
МЧС Казахстана напомнило туристам о необходимости соблюдать меры безопасности в горах, учитывать погоду и лавинную обстановку, не ходить в одиночку, информировать близких о маршруте и иметь при себе связь и снаряжение.
Сообщается, что с начала 2025 года спасатели провели в горной местности республики 119 поисково-спасательных мероприятий, что на 22,7% больше, чем в прошлом году.
Горы Киргизии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Киргизии спасли двух российских альпинистов, заблудившихся в горах
21 августа, 10:39
 
КазахстанАлма-АтаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала