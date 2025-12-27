Абхазия передала тонны мандаринов для соцучреждений Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Абхазия передала 10 тонн мандаринов для социальных учреждений и стационаров Санкт-Петербурга в преддверии новогодних праздников, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

"В преддверии новогодних праздников социальные учреждения и стационары Петербурга получат 10 тонн мандаринов из Республики Абхазии. Акция инициирована политической партией "Народный Фронт Абхазии" и получила личную поддержку президента Республики Бадра Гунбы", - говорится в сообщении.

Доставленные в Петербург мандарины переданы в Дом социального обслуживания "Иверский" и Детскую педиатрическую больницу при Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Сейчас они распределяются между профильными социальными учреждениями.

"Петербург и Абхазию связывают тесные узы дружбы и взаимной поддержки. К нам приезжают на каникулы абхазские школьники. Наши специалисты принимают участие в модернизации транспортной системы и проектах благоустройства Республики. Мы признательны руководству Абхазии за предновогоднюю акцию. Она еще раз подчеркивает искренность и прочность наших отношений", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов , слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что договоренности о взаимной гуманитарной поддержке и развитии петербургско-абхазского сотрудничества были достигнуты по итогам встреч губернатора Беглова с президентом Абхазии Гунбой, лидером политической партии "Народный Фронт Абхазия" Лашей Сакания и почетным консулом Абхазии в Санкт-Петербурге Владимиром Бигвава. В двустороннем сотрудничестве особое внимание уделяется молодежной политике, образованию и патриотическому воспитанию.