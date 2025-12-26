Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии отказались начать процесс возвращения России в мировой гандбол
14:23 26.12.2025
В Норвегии отказались начать процесс возвращения России в мировой гандбол
В Норвегии отказались начать процесс возвращения России в мировой гандбол
Норвегия, безусловно, не готова вести процесс возвращения России в международный гандбол, пока конфликт на Украине продолжается, сказал РИА Новости обозреватель РИА Новости Спорт, 26.12.2025
сергей шишкарев
гандбол
https://ria.ru/20251211/odense-2061528752.html
2025
сергей шишкарев, гандбол
Сергей Шишкарев, Гандбол
В Норвегии отказались начать процесс возвращения России в мировой гандбол

Журналист Сальтведт: Норвегия не готова к возвращению России в мировой гандбол

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвегия, безусловно, не готова вести процесс возвращения России в международный гандбол, пока конфликт на Украине продолжается, сказал РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Ранее председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал об оскорблениях со стороны норвежской федерации за время отстранения российских команд от турниров. Также функционер заявил, что вопрос возвращения российских сборных на европейскую арену будет обсуждаться на заседании исполкома Европейской федерации гандбола (EHF) 31 января.
"Вид спорта, который больше всего пострадал на высшем уровне из-за отсутствия россиян, кроме лыжных гонок, - это, вероятно, женский гандбол. Последние чемпионаты мира это доказали: Норвегия была слишком доминирующей. С чем президент Норвежской федерации гандбола Ранди Густад также согласилась в разговоре с Шишкаревым", - сказал Сальтведт.
"Тем не менее, командные виды спорта - это немного другое. И не может быть нейтральной российской команды на следующем чемпионате Европы. Так что это более сложный вопрос. Я не думаю, что сейчас существует какой-то диалог, кроме вежливых фраз на официальных встречах. Норвегия, безусловно, не готова вести процесс возвращения России в международный гандбол, пока продолжается конфликт, так что это больше похоже на оптимистичную интерпретацию Шишкарева", - отметил Сальтведт.
По словам журналиста, Норвегия примет поражение в вопросах допуска сборной России, если это произойдет через демократические каналы. "Мы не будем предпринимать дополнительных протестов, а вместо этого будем стремиться побеждать Россию в честных соревнованиях по соответствующим видам спорта, включая гандбол, в чем я уверен. Сейчас я также уверен, что команда Шишкарева была бы значительно слабее очень сильной норвежской сборной. Но это может измениться к 2028 году", - добавил Сальтведт.
 
Сергей ШишкаревГандбол
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
