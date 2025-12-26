В Норвегии отказались начать процесс возвращения России в мировой гандбол

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвегия, безусловно, не готова вести процесс возвращения России в международный гандбол, пока конфликт на Украине продолжается, сказал РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.

Ранее председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал об оскорблениях со стороны норвежской федерации за время отстранения российских команд от турниров. Также функционер заявил, что вопрос возвращения российских сборных на европейскую арену будет обсуждаться на заседании исполкома Европейской федерации гандбола (EHF) 31 января.

« "Вид спорта, который больше всего пострадал на высшем уровне из-за отсутствия россиян, кроме лыжных гонок, - это, вероятно, женский гандбол. Последние чемпионаты мира это доказали: Норвегия была слишком доминирующей. С чем президент Норвежской федерации гандбола Ранди Густад также согласилась в разговоре с Шишкаревым", - сказал Сальтведт.

"Тем не менее, командные виды спорта - это немного другое. И не может быть нейтральной российской команды на следующем чемпионате Европы. Так что это более сложный вопрос. Я не думаю, что сейчас существует какой-то диалог, кроме вежливых фраз на официальных встречах. Норвегия, безусловно, не готова вести процесс возвращения России в международный гандбол, пока продолжается конфликт, так что это больше похоже на оптимистичную интерпретацию Шишкарева", - отметил Сальтведт.