Зеленский заявил Axios, что предложил Трампу посетить Украину - РИА Новости, 26.12.2025
21:13 26.12.2025
Зеленский заявил Axios, что предложил Трампу посетить Украину
Зеленский заявил Axios, что предложил Трампу посетить Украину - РИА Новости, 26.12.2025
Зеленский заявил Axios, что предложил Трампу посетить Украину
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Зеленский заявил Axios, что предложил Трампу посетить Украину

Axios: Зеленский заявил, что предложил Трампу приехать на Украину

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский якобы предложил президенту США Дональду Трампу посетить Украину, сообщает портал Axios по итогам разговора с ним.
Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника ранее в пятницу сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп призвал ЕС надавить на Зеленского, пишет WSJ
11 декабря, 18:23
«
"Он (Зеленский - ред.) предположил, что, вероятно, Трампу самому стоит посетить (Украину - ред.)", - говорится в публикации со ссылкой на комментарий Зеленского порталу.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа
23 декабря, 08:00
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Зеленский заявил о встрече с Трампом в ближайшее время
Вчера, 10:10
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
