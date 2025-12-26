Зеленский хочет перетянуть Трампа на сторону "партии войны", заявил Слуцкий

«

"Зеленский не оставляет попыток перетянуть Трампа на сторону "партии войны" и выдает желаемое за действительное. На самом деле, "план из 20 пунктов" - неверифицированные "хотелки" киевского режима и его европейской группы поддержки. Ряд положений, о которых писали украинские СМИ, может быть априори неприемлем, ряд требует детального уточнения", - написал он в своем Telegram-канале.