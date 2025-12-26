Зеленский планирует обсудить с Трампом вопрос территорий

Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами сообщил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос территорий, в частности, Донбасс.

Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника ранее в пятницу сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря.

"Что касается чувствительных вопросов, мы (с Трампом – ред.) будем их обсуждать. И Донбасс , и Запорожскую АЭС и другие вопросы", - сказал Зеленский на аудиозаписи, которую опубликовал украинский телеканал "Новости.LIVE".

Агентство УНИАН в своем Telegram-канале уточнило, что Донбасс будет обсуждаться в разрезе территориальных вопросов.

Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей . В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО . В среду украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную США свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.