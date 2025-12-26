Рейтинг@Mail.ru
17:17 26.12.2025 (обновлено: 17:18 26.12.2025)
Зеленский планирует обсудить с Трампом вопрос территорий
Зеленский планирует обсудить с Трампом вопрос территорий
в мире, россия, сша, донбасс, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, запорожская аэс, нато, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Донбасс, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Запорожская АЭС, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами сообщил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос территорий, в частности, Донбасс.
Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника ранее в пятницу сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря.
"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
Вчера, 16:41
"Что касается чувствительных вопросов, мы (с Трампом – ред.) будем их обсуждать. И Донбасс, и Запорожскую АЭС и другие вопросы", - сказал Зеленский на аудиозаписи, которую опубликовал украинский телеканал "Новости.LIVE".
Агентство УНИАН в своем Telegram-канале уточнило, что Донбасс будет обсуждаться в разрезе территориальных вопросов.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО. В среду украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную США свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала переполох в Киеве
Вчера, 08:59
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
25 декабря, 08:00
 
