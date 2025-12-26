Рейтинг@Mail.ru
Зеленский 28 декабря может посетить резиденцию Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2025
08:31 26.12.2025
Зеленский 28 декабря может посетить резиденцию Трампа, пишут СМИ
Зеленский 28 декабря может посетить резиденцию Трампа, пишут СМИ
Зеленский 28 декабря может посетить резиденцию Трампа, пишут СМИ

Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, который неоднократно подрывал процесс урегулирования на Украине, может в ближайшие дни отправиться на переговоры в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, визит может состояться уже 28 декабря, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на неназванные дипломатические источники.
"Он (Зеленский - ред.), как ожидается, в ближайшие дни отправится во Флориду для очень важных переговоров в Мар-а-Лаго - возможной площадке для встречи с американским руководством... Если все пойдет по плану, визит может состояться уже 28 декабря", - пишет издание.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза
08:00
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Историк назвал Зеленского мини-фюрером
08:29
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Трамп работает усердней Байдена, хотя и обошел Обаму по дням на гольфе
04:21
 
