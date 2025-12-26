https://ria.ru/20251226/zakharova-2064750208.html
Захарова показала подарок Путина
Захарова показала подарок Путина - РИА Новости, 26.12.2025
Захарова показала подарок Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала в Telegram-канале шкатулку, подаренную ей президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T01:22:00+03:00
2025-12-26T01:22:00+03:00
2025-12-26T05:50:00+03:00
россия
москва
владимир путин
мария захарова
георгий победоносец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20251225/mid-2064710914.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, мария захарова, георгий победоносец
Россия, Москва, Владимир Путин, Мария Захарова, Георгий Победоносец
Захарова показала подарок Путина
Захарова показала подаренную Путиным шкатулку
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала
в Telegram-канале шкатулку, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Путин
подарил официальному представителю МИД России шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца
, сама же Захарова
в беседе с журналистами назвала подарок невероятным.
На фото изображена подарочная коробка с круглым логотипом со словами "Москва" и "Кремль", а также шкатулка, на которой изображены территория Кремля и Георгий Победоносец. Рядом карточка с подписью "Владимир Владимирович Путин" и, предположительно, конверт, адресованный "М.В. Захаровой".
Опубликованное фото также сопровождает хештегами: "распаковка", "бесценно", "красота", "ДеньРожденияУдался" и "спасиБо".
Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. Захарова в этот день отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве
.