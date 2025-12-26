Рейтинг@Mail.ru
Захарова показала подарок Путина
01:22 26.12.2025 (обновлено: 05:50 26.12.2025)
Захарова показала подарок Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала в Telegram-канале шкатулку, подаренную ей президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.12.2025
россия, москва, владимир путин, мария захарова, георгий победоносец
Россия, Москва, Владимир Путин, Мария Захарова, Георгий Победоносец
© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала в Telegram-канале шкатулку, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Путин подарил официальному представителю МИД России шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца, сама же Захарова в беседе с журналистами назвала подарок невероятным.
На фото изображена подарочная коробка с круглым логотипом со словами "Москва" и "Кремль", а также шкатулка, на которой изображены территория Кремля и Георгий Победоносец. Рядом карточка с подписью "Владимир Владимирович Путин" и, предположительно, конверт, адресованный "М.В. Захаровой".
Опубликованное фото также сопровождает хештегами: "распаковка", "бесценно", "красота", "ДеньРожденияУдался" и "спасиБо".
Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. Захарова в этот день отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
Мария Захарова
Брифинги МИД в 2025 году длились 115 часов, заявила Захарова
Вчера, 19:10
 
Россия Москва Владимир Путин Мария Захарова Георгий Победоносец
 
 
