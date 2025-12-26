https://ria.ru/20251226/vs-2064923777.html
ВС оставил в силе приговор экс-полицейскому, пытавшемуся получить взятку
ВС оставил в силе приговор экс-полицейскому, пытавшемуся получить взятку - РИА Новости, 26.12.2025
ВС оставил в силе приговор экс-полицейскому, пытавшемуся получить взятку
Верховный суд России оставил без удовлетворения жалобу бывшего старшего уполномоченного управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному... РИА Новости, 26.12.2025
ВС оставил в силе приговор экс-полицейскому, пытавшемуся получить взятку
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Верховный суд России оставил без удовлетворения жалобу бывшего старшего уполномоченного управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Ильи Афанасьева, осужденного на 8,5 лет по обвинению в покушении на получение взятки в 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, а жалобу осужденного - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
В суде добавили, что первая инстанция лишила Афанасьева звания подполковника полиции.
В Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга
сообщалось, что в 2022 году фигурант пытался получить через посредника взятку в 20 миллионов рублей за бездействие. Афанасьев вину не признал. Помимо назначенных 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима и лишения звания подполковника полиции, ему также запретили занимать определенные должности сроком на пять лет.