ВС оставил в силе приговор экс-полицейскому, пытавшемуся получить взятку

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Верховный суд России оставил без удовлетворения жалобу бывшего старшего уполномоченного управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Ильи Афанасьева, осужденного на 8,5 лет по обвинению в покушении на получение взятки в 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.