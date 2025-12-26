https://ria.ru/20251226/vov-2064875347.html
Умер ветеран Великой Отечественной войны Чермен Худиев
Умер ветеран Великой Отечественной войны Чермен Худиев - РИА Новости, 26.12.2025
Умер ветеран Великой Отечественной войны Чермен Худиев
Ветеран Великой Отечественной войны Чермен Худиев скончался в возрасте 105 лет в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 26.12.2025
Умер ветеран Великой Отечественной войны Чермен Худиев
Ветеран войны Чермен Худиев умер на 106-м году жизни в Северной Осетии