Умер ветеран Великой Отечественной войны Чермен Худиев - РИА Новости, 26.12.2025
14:17 26.12.2025
Умер ветеран Великой Отечественной войны Чермен Худиев
Ветеран Великой Отечественной войны Чермен Худиев скончался в возрасте 105 лет в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 26.12.2025
ПЯТИГОРСК, 26 дек – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Чермен Худиев скончался в возрасте 105 лет в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"Получил печальные новости: ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Чермен Худиев. Чермену Мацкоевичу было 105 лет. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Чермену Мацкоевичу", – написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Чермен Худиев начал военную службу в отдельном медико-санитарном батальоне Грозненской дивизии МВД, служил в разных частях войск в должности старшего фельдшера. Победу в Великой Отечественной войне встретил в Вене. Был уволен в запас в 1946 году в звании старшего лейтенанта медицинской службы. Награжден медалью "За победу над Германией".
 
