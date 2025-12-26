В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров открыли новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 в пятницу.

"Сегодня открываем важный объект, московский городской вокзал на МЦД-1. Это начало строительства огромного транспортного хаба, который объединит сразу несколько проектов. Будет построена еще одна очередь вокзала, который будет обслуживать МЦД-3. Третья очередь - это (будет - ред.) вокзал, который будет обслуживать будущую ВСМ (высокоскоростную железнодорожную магистраль - ред.) Москва-Санкт-Петербург. Причем, вторая очередь - МЦД-3 и ВСМ - будут вводиться одновременно, потому что речь идет практически об одном транспортном коридоре", - сказал Собянин в ходе открытия.

Мэр отметил, что здесь будут объединены три железнодорожные магистрали и две линии метрополитена, которые будут перевозить около 100 тысяч пассажиров в сутки. Это будет один из самых крупных транспортных узлов Москвы

« "Работы были проведены в сроки, как мы договаривались. Вокзал получился красивым. Хотел, пользуясь случаем, поблагодарить Российские железные дороги за совместную прекрасную работу, пожелать в следующем году новых успехов. Тем более, что в следующем году у нас разворачиваются огромные работы на ВСМ и на других московских вокзалах. Так что у нас работы предстоит много. Я надеюсь, что у нас все получится", - добавил он.

"Для российских железных дорог реализация таких важных проектов в течение года является значимым, поскольку здесь мы опробируем и выходим на новый уровень качества обслуживания пассажиров. Я хочу поблагодарить Сергея Семеновича и его команду, прежде всего транспортников Москвы, которые занимаются уникальными вопросами и постоянно совершенствуют работу", - сказал Белозеров.

Гендиректор РЖД отметил, что на сегодняшний день в Москве работают четыре диаметра, которые уже перевезли около 1,6 миллиардов пассажиров.

« "Многие города России сейчас тиражируют самый хороший опыт, взятый здесь, в Москве. Это 18 городов: от Калининграда до Южно-Сахалинска , которые используют непосредственно этот опыт", - добавил он.

Как следует из материалов мэрии, московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 был возведён на перегоне между станциями "Тимирязевская" и "Окружная", вблизи пересечения путей МЦД-1 и МЦД-3.

С нового вокзала пассажиры могут менее чем за 5 минут пересесть на одноимённые станции метро Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Также здесь появилась первая пересадка между МЦД-1 и МЦД-3, которая займёт у пассажиров порядка 10 минут пешком.

Открытие вокзала улучшило транспортное обслуживание более 250 тысяч человек, жителей районов Тимирязевский, Бутырский, Останкинский и Марфино.

Благодаря новому вокзалу пассажиры МЦД-1 и МЦД-3 получили множество новых вариантов поездок по городу и смогут экономить до 25 минут времени в пути. Также открытие нового вокзала разгрузит ближайшие станции метро – "Тимирязевскую" на 10% и "Окружную" на 5%.