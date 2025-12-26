Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 26.12.2025 (обновлено: 19:27 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/vokzal-2064976451.html
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 - РИА Новости, 26.12.2025
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров открыли новый московский городской вокзал... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T19:21:00+03:00
2025-12-26T19:27:00+03:00
москва
россия
калининград
сергей собянин
олег белозеров
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064883671_0:150:3074:1879_1920x0_80_0_0_92d3ac99a9b6e21756a36a5934cead34.jpg
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028465463.html
https://ria.ru/20251205/elektrichki-2059949470.html
https://ria.ru/20251003/raspisanie-2046190775.html
москва
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064883671_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_a93759e061b097db1c5fac16eb7310b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, калининград, сергей собянин, олег белозеров, ржд
Москва, Россия, Калининград, Сергей Собянин, Олег Белозеров, РЖД
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

Собянини и Белозеров открыли вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОткрытие городского вокзала "Петровско-Разумовская" первого Московского центрального диаметра
Открытие городского вокзала Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Открытие городского вокзала "Петровско-Разумовская" первого Московского центрального диаметра
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров открыли новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 в пятницу.
"Сегодня открываем важный объект, московский городской вокзал на МЦД-1. Это начало строительства огромного транспортного хаба, который объединит сразу несколько проектов. Будет построена еще одна очередь вокзала, который будет обслуживать МЦД-3. Третья очередь - это (будет - ред.) вокзал, который будет обслуживать будущую ВСМ (высокоскоростную железнодорожную магистраль - ред.) Москва-Санкт-Петербург. Причем, вторая очередь - МЦД-3 и ВСМ - будут вводиться одновременно, потому что речь идет практически об одном транспортном коридоре", - сказал Собянин в ходе открытия.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПлатформа городского вокзала "Петровско-Разумовская" первого Московского центрального диаметра
Платформа городского вокзала Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Платформа городского вокзала "Петровско-Разумовская" первого Московского центрального диаметра
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Собянин рассказал, когда в метро Москвы запустят беспилотные поезда
11 июля, 00:17
Мэр отметил, что здесь будут объединены три железнодорожные магистрали и две линии метрополитена, которые будут перевозить около 100 тысяч пассажиров в сутки. Это будет один из самых крупных транспортных узлов Москвы.
«
"Работы были проведены в сроки, как мы договаривались. Вокзал получился красивым. Хотел, пользуясь случаем, поблагодарить Российские железные дороги за совместную прекрасную работу, пожелать в следующем году новых успехов. Тем более, что в следующем году у нас разворачиваются огромные работы на ВСМ и на других московских вокзалах. Так что у нас работы предстоит много. Я надеюсь, что у нас все получится", - добавил он.
"Для российских железных дорог реализация таких важных проектов в течение года является значимым, поскольку здесь мы опробируем и выходим на новый уровень качества обслуживания пассажиров. Я хочу поблагодарить Сергея Семеновича и его команду, прежде всего транспортников Москвы, которые занимаются уникальными вопросами и постоянно совершенствуют работу", - сказал Белозеров.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПоезд на платформе городского вокзала "Петровско-Разумовская" первого Московского центрального диаметра
Поезд на платформе городского вокзала Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Поезд на платформе городского вокзала "Петровско-Разумовская" первого Московского центрального диаметра
Гендиректор РЖД отметил, что на сегодняшний день в Москве работают четыре диаметра, которые уже перевезли около 1,6 миллиардов пассажиров.
Поезд Иволга едет по Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
График движения поездов МЦД-2 временно изменится
5 декабря, 07:48
«
"Многие города России сейчас тиражируют самый хороший опыт, взятый здесь, в Москве. Это 18 городов: от Калининграда до Южно-Сахалинска, которые используют непосредственно этот опыт", - добавил он.
Как следует из материалов мэрии, московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 был возведён на перегоне между станциями "Тимирязевская" и "Окружная", вблизи пересечения путей МЦД-1 и МЦД-3.
С нового вокзала пассажиры могут менее чем за 5 минут пересесть на одноимённые станции метро Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Также здесь появилась первая пересадка между МЦД-1 и МЦД-3, которая займёт у пассажиров порядка 10 минут пешком.
Открытие вокзала улучшило транспортное обслуживание более 250 тысяч человек, жителей районов Тимирязевский, Бутырский, Останкинский и Марфино.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГородской вокзал "Петровско-Разумовская" первого Московского центрального диаметра
Городской вокзал Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Городской вокзал "Петровско-Разумовская" первого Московского центрального диаметра
Благодаря новому вокзалу пассажиры МЦД-1 и МЦД-3 получили множество новых вариантов поездок по городу и смогут экономить до 25 минут времени в пути. Также открытие нового вокзала разгрузит ближайшие станции метро – "Тимирязевскую" на 10% и "Окружную" на 5%.
Следующим этапом станет строительство станции для поездов ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" и московского городского вокзала Петровско-Разумовская МЦД-3, в результате чего поезда МЦД-3 будут останавливаться ближе к МЦД-1 и пересадка между диаметрами будет занимать не больше 1 минуты.
Поезд Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
На МЦД-2 изменится расписание движения поездов
3 октября, 15:10
 
МоскваРоссияКалининградСергей СобянинОлег БелозеровРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала