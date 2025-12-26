Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о новых правилах пересечения границы для детей - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 26.12.2025 (обновлено: 18:58 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/vezd-2064971356.html
МВД рассказало о новых правилах пересечения границы для детей
МВД рассказало о новых правилах пересечения границы для детей - РИА Новости, 26.12.2025
МВД рассказало о новых правилах пересечения границы для детей
Въезд несовершеннолетних в Россию и выезд из нее с конца следующего месяца станет возможен только по загранпаспорту, сообщили в миграционной службе МВД. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:48:00+03:00
2025-12-26T18:58:00+03:00
общество
россия
абхазия
белоруссия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
казахстан
киргизия
южная осетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/75/927967507_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_91c776505ea2685a564d00399ab8e80b.jpg
https://ria.ru/20251218/novyygod-2062747494.html
https://ria.ru/20251225/pasport-2064573349.html
россия
абхазия
белоруссия
казахстан
киргизия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/75/927967507_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_97d053f5833d176d623650369ae217ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, абхазия, белоруссия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), казахстан, киргизия, южная осетия, туризм, туризм-важное, новости - туризм
Общество, Россия, Абхазия, Белоруссия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Казахстан, Киргизия, Южная Осетия, Туризм, Туризм-Важное, Новости - Туризм
МВД рассказало о новых правилах пересечения границы для детей

МВД: въезд в РФ для детей с 2026 года будет возможен только по загранпаспорту

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Въезд несовершеннолетних в Россию и выезд из нее с конца следующего месяца станет возможен только по загранпаспорту, сообщили в миграционной службе МВД.
"С 20 января 2026 года начнут действовать новые правила пересечения государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними россиянами", — рассказали там.
Туристы на стойке ресепшена в отеле - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Границы открыты: куда поехать на Новый год без загранпаспорта
18 декабря, 08:00
С этой даты въехать в страну по свидетельству о рождении будет нельзя. При этом дети старше 14 лет и совершеннолетние россияне по-прежнему смогут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту.
Во избежание невозможности выехать в запланированное время в ведомстве посоветовали заняться оформлением загранпаспорта ребенку заранее.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ФРГ и Румыния не будут признавать российские загранпаспорта старого образца
25 декабря, 13:05
 
ОбществоРоссияАбхазияБелоруссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)КазахстанКиргизияЮжная ОсетияТуризмТуризм-ВажноеНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала