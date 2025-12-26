https://ria.ru/20251226/vezd-2064971356.html
МВД рассказало о новых правилах пересечения границы для детей
МВД рассказало о новых правилах пересечения границы для детей - РИА Новости, 26.12.2025
МВД рассказало о новых правилах пересечения границы для детей
Въезд несовершеннолетних в Россию и выезд из нее с конца следующего месяца станет возможен только по загранпаспорту, сообщили в миграционной службе МВД. РИА Новости, 26.12.2025
МВД рассказало о новых правилах пересечения границы для детей
МВД: въезд в РФ для детей с 2026 года будет возможен только по загранпаспорту