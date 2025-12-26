В Ульяновске ребенок погиб при опрокидывании автомобиля

В ульяновской полиции уточнили, что водитель и ребенок были пристегнуты, женщина была трезвой.

Позже УМВД сообщило, что для установления всех обстоятельств и причин аварии следственный отдел по расследованию ДТП возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.