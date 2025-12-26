Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске ребенок погиб при опрокидывании автомобиля
19:56 26.12.2025 (обновлено: 20:42 26.12.2025)
В Ульяновске ребенок погиб при опрокидывании автомобиля
В Ульяновске ребенок погиб при опрокидывании автомобиля - РИА Новости, 26.12.2025
В Ульяновске ребенок погиб при опрокидывании автомобиля
Трехлетняя девочка погибла при опрокидывании легкового автомобиля в Ленинском районе Ульяновска, сообщили в региональном УМВД. РИА Новости, 26.12.2025
происшествия, ленинский район, ульяновск
Происшествия, Ленинский район, Ульяновск
В Ульяновске ребенок погиб при опрокидывании автомобиля

В Ульяновске трехлетняя девочка погибла при опрокидывании машины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Трехлетняя девочка погибла при опрокидывании легкового автомобиля в Ленинском районе Ульяновска, сообщили в региональном УМВД.
"По предварительной информации, 26 декабря около 16 часов 20 минут (15.20 мск – ред.) на 192-м километре автодороги "Цивильск - Ульяновск" Ленинского района Ульяновска водитель - женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем KIA Rio, совершила опрокидывание в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля - девочка 2022 года рождения от полученных травм скончалась на месте", - рассказали в пресс-службе областного управления.
В ульяновской полиции уточнили, что водитель и ребенок были пристегнуты, женщина была трезвой.
Позже УМВД сообщило, что для установления всех обстоятельств и причин аварии следственный отдел по расследованию ДТП возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В ДТП на юго-западе Москвы погиб восьмилетний ребенок
9 декабря, 17:47
 
Происшествия
 
 
