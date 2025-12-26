В Ульяновске ребенок погиб при опрокидывании автомобиля

САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Трехлетняя девочка погибла при опрокидывании легкового автомобиля в Ленинском районе Ульяновска, сообщили в региональном УМВД.
"По предварительной информации, 26 декабря около 16 часов 20 минут (15.20 мск – ред.) на 192-м километре автодороги "Цивильск - Ульяновск" Ленинского района Ульяновска водитель - женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем KIA Rio, совершила опрокидывание в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля - девочка 2022 года рождения от полученных травм скончалась на месте", - рассказали в пресс-службе областного управления.
В ульяновской полиции уточнили, что водитель и ребенок были пристегнуты, женщина была трезвой.
Позже УМВД сообщило, что для установления всех обстоятельств и причин аварии следственный отдел по расследованию ДТП возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.
