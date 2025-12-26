Стармер обсудил Украину с Макроном и Мерцем

ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу провел телефонные переговоры и обсудил Украину с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, заявили в канцелярии премьера.