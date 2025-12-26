Стармер обсудил Украину с Макроном и Мерцем

ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу провел телефонные переговоры и обсудил Украину с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, заявили в канцелярии премьера.
"Сегодня днем премьер-министр беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры подтвердили свою непоколебимую приверженность справедливому и прочному миру на Украине и важность продолжения переговоров по достижению этого прогресса в ближайшие дни", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Как отмечается, в ходе переговоров Стармер подчеркнул, что наступил "решающий момент" для Украины и безопасности во всем Евроатлантическом регионе.
Разговор прошел на фоне скорого возможного визита Владимира Зеленского в США: журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника ранее в пятницу сообщал, что президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
СМИ узнали реакцию Мерца на заявление Макрона о Путине
23 декабря, 12:50
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.