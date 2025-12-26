МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, утверждает, что Владимир Зеленский может объявить в феврале 2026 года о снижении возраста мобилизации до 23 лет.
Мэр Киева Виталий Кличко в ноябре призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22-23 лет из-за нехватки солдат.
"В самом украинском бюджете денег до февраля. Существует острая проблема с пехотой. Очевидно, что Зеленскому надо принимать решения, которые "укрепят уверенность спонсоров войны в успехе и способности к сопротивлению". А это - только снижение мобилизационного возраста. Сейчас военное положение продлено до начала февраля. Решение о снижении мобилизационного возраста может быть принято как раз в эти даты. Спонсоры требуют - до 20 лет. Зеленский планирует - до 23 лет (+320 тысяч потенциальных призывников)", - написал Дубинский в Telegram-канале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.