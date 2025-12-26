Зеленский может снизить возраст мобилизации в феврале, считают в Раде

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, утверждает, что Владимир Зеленский может объявить в феврале 2026 года о снижении возраста мобилизации до 23 лет.