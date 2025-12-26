https://ria.ru/20251226/ugroza-2064760531.html
На Северном Кавказе отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена на Северном Кавказе, сообщает главное управление МЧС России по Республике Дагестан. РИА Новости, 26.12.2025
