На Северном Кавказе отменили угрозу атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 26.12.2025
На Северном Кавказе отменили угрозу атаки БПЛА
На Северном Кавказе отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена на Северном Кавказе, сообщает главное управление МЧС России по Республике Дагестан. РИА Новости, 26.12.2025
На Северном Кавказе отменили угрозу атаки БПЛА

На территории Северного Кавказа отменили угрозу атаки БПЛА

ЗРК Тор-М1
ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена на Северном Кавказе, сообщает главное управление МЧС России по Республике Дагестан.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.17 мск. Она продлилась чуть больше четырех часов.
"Внимание! Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Северного Кавказа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Об отбое беспилотной опасности также сообщил и глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
