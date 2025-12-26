Турция обсудила признание Израилем Сомалиленда с главами МИД региона

АНКАРА, 26 дек — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл переговоры с советником президента США по Африке Массадом Булосом по ситуации в Сомали; этот вопрос также обсуждался в беседах с главами МИД Египта, Саудовской Аравии и Иордании, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд.
Израиль признал Сомалиленд
Вчера, 17:26
По словам собеседника агентства, 26 декабря Фидан провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Египта Бедром Абдельати, главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.
"В ходе бесед обсуждались события в Сомали, а также последние события в секторе Газа", - уточнил собеседник агентства.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, на севере страны расположена самопровозглашенная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.