Турция обсудила признание Израилем Сомалиленда с главами МИД региона

АНКАРА, 26 дек — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл переговоры с советником президента США по Африке Массадом Булосом по ситуации в Сомали; этот вопрос также обсуждался в беседах с главами МИД Египта, Саудовской Аравии и Иордании, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.