Турция обсудила признание Израилем Сомалиленда с главами МИД региона - РИА Новости, 26.12.2025
21:42 26.12.2025
Турция обсудила признание Израилем Сомалиленда с главами МИД региона
Турция обсудила признание Израилем Сомалиленда с главами МИД региона - РИА Новости, 26.12.2025
Турция обсудила признание Израилем Сомалиленда с главами МИД региона
Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл переговоры с советником президента США по Африке Массадом Булосом по ситуации в Сомали; этот вопрос также обсуждался в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T21:42:00+03:00
2025-12-26T21:42:00+03:00
в мире
израиль
сомали
хакан фидан
биньямин нетаньяху
турция
айман ас-сафади
израиль
сомали
турция
В мире, Израиль, Сомали, Хакан Фидан, Биньямин Нетаньяху, Турция, Айман ас-Сафади
Турция обсудила признание Израилем Сомалиленда с главами МИД региона

РИА Новости: Фидан обсудил Сомалиленд с советником Трампа и главами МИД региона

© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции Хакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 26 дек — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл переговоры с советником президента США по Африке Массадом Булосом по ситуации в Сомали; этот вопрос также обсуждался в беседах с главами МИД Египта, Саудовской Аравии и Иордании, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Израиль признал Сомалиленд
Вчера, 17:26
По словам собеседника агентства, 26 декабря Фидан провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Египта Бедром Абдельати, главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.
"В ходе бесед обсуждались события в Сомали, а также последние события в секторе Газа", - уточнил собеседник агентства.
Отдельно, отметил источник, ситуацию в Сомали Фидан затронул и в разговоре с советником президента США по Африке Массадом Булосом.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, на севере страны расположена самопровозглашенная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
Американский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Сомалиленд выразил готовность открыть военную базу США в обмен на признание
30 июля, 10:39
 
В миреИзраильСомалиХакан ФиданБиньямин НетаньяхуТурцияАйман ас-Сафади
 
 
