Назван самый дорогой тур на новогодние каникулы
Назван самый дорогой тур на новогодние каникулы
Самым дорогим туром на новогодние каникулы стала поездка семьи с двумя детьми на Мальдивы на 12 дней стоимостью 4,4 миллиона рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2025
Travelata: самым дорогим туром на новогодние каникулы стала поездка на Мальдивы