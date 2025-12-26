Рейтинг@Mail.ru
08:19 26.12.2025
мальдивы
москва
таиланд
новый год
мальдивы
москва
таиланд
мальдивы, москва, таиланд, новый год
Мальдивы, Москва, Таиланд, Новый год
Назван самый дорогой тур на новогодние каникулы

Travelata: самым дорогим туром на новогодние каникулы стала поездка на Мальдивы

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Самым дорогим туром на новогодние каникулы стала поездка семьи с двумя детьми на Мальдивы на 12 дней стоимостью 4,4 миллиона рублей, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
"Самым дорогим путешествием на новогодние праздники стала поездка на Мальдивы. Из Москвы туда поедет пара с двумя детьми. За 12 ночей в пятизвездочном отеле с питанием "все включено" они заплатили 4 400 990 рублей", - сказал он.
Годом ранее самой роскошной поездкой, оформленной на портале, был тур из Москвы в Таиланд на курорт Као Лак почти за 2 миллиона рублей тоже для двух взрослых и двух детей.
Наиболее бюджетной новогодней поездкой в текущем сезоне станет путешествие из Уфы в Санкт-Петербург - пять ночей в хостеле без питания за 24 875 рублей для одного человека.
Девушка отдыхает на Мальдивах
Мальдивы по цене Турции. Как меняется отдых на райских островах
10 ноября, 08:00
 
МальдивыМоскваТаиландНовый год
 
 
