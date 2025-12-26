Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его согласия - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 26.12.2025 (обновлено: 07:01 27.12.2025)
Трамп заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его согласия
Трамп заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его согласия - РИА Новости, 27.12.2025
Трамп заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его согласия
Президент США Дональд Трамп заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-26T23:20:00+03:00
2025-12-27T07:01:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине, россия, владимир путин, нато, джаред кушнер, стив уиткофф, кирилл дмитриев
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, НАТО, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев
Трамп заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его согласия

Трамп: никакие предложения Зеленского не имеют значения без одобрения США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
"У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", — сказал он изданию Politico.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
Вчера, 16:41
Тем не менее американский лидер выразил уверенность, что в эти выходные может состояться продуктивная встреча, не уточнив, однако, подробности о ее месте и времени. Он добавил, что вскоре планирует поговорить и с Владимиром Путиным.
Как заявил сегодня замглавы российского МИД Сергей Рябков, план Киева по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов накануне распространили украинские СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
  • отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
  • гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
  • совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
  • подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
Вчера, 08:00
Ранее в пятницу представители Москвы и Вашингтона поговорили по телефону по поручению Путина. С российской стороны участвовал помощник президента Юрий Ушаков, с американской — несколько собеседников из Белого дома. По данным агентства Reuters, в переговорах принял участие также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Постоянная война". СМИ забили тревогу из-за пункта в плане Зеленского
Вчера, 12:29
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп, который смог: итоги 2025 года для США
25 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по УкраинеРоссияВладимир ПутинНАТОДжаред КушнерСтив УиткоффКирилл Дмитриев
 
 
