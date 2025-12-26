Трамп заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его согласия

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.

"У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", — сказал он изданию Politico.

Тем не менее американский лидер выразил уверенность, что в эти выходные может состояться продуктивная встреча, не уточнив, однако, подробности о ее месте и времени. Он добавил, что вскоре планирует поговорить и с Владимиром Путиным

Как заявил сегодня замглавы российского МИД Сергей Рябков , план Киева по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов накануне распространили украинские СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский . Среди его основных положений:

отказ отвести войска при требовании сделать это от России;

гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;

совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;

подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.

Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.

Ранее в пятницу представители Москвы и Вашингтона поговорили по телефону по поручению Путина. С российской стороны участвовал помощник президента Юрий Ушаков , с американской — несколько собеседников из Белого дома. По данным агентства Reuters, в переговорах принял участие также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.

Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Затем в Берлине прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины . Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск