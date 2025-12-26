Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретится с Зеленским 28 декабря, сообщил журналист Axios - РИА Новости, 26.12.2025
13:15 26.12.2025
Трамп встретится с Зеленским 28 декабря, сообщил журналист Axios
Трамп встретится с Зеленским 28 декабря, сообщил журналист Axios
Трамп встретится с Зеленским 28 декабря, сообщил журналист Axios

Журналист Axios Равид: Трамп встретится с Зеленским во Флориде 28 декабря

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника.
"Трамп встретится с... Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго", - написал Равид на своей странице в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
25 декабря, 08:00
Ранее Зеленский выступил с утверждение о том, что достигнута договоренность о его встрече с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Много вопросов": в Киеве поразились новому шагу Зеленского
Вчера, 00:48
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп, который смог: итоги 2025 года для США
25 декабря, 08:00
 
