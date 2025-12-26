Трамп пообещал предать огласке имена демократов, причастных к делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал предать огласке имена всех демократов, причастных к делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного секс-торговле несовершеннолетними.

"Когда их имена всплывут в ходе продолжающейся охоты на ведьм, развязанной радикальными левыми (плюс один жалкий "республиканец", (конгрессмен Томас - ред.) Масси!), и выяснится, что все они демократы, им придется многое объяснять, как это было, когда стало известно, что вся история с "российским вмешательством" была вымышленной - полным обманом - и не имела никакого отношения к Трампу", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Минюст США ранее обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в конгрессе. Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что президент был замешан в преступлениях финансиста, представлено не было.

Многие фотографии и документы оказались полностью или частично скрытыми черными квадратами, выяснило РИА Новости, ознакомившись с опубликованными данными. Администрация Трампа регулярно заявляет, что является самой прозрачной в истории США, однако в американском обществе, даже среди сторонников президента, присутствует недовольство ведением дела Эпштейна, что подтверждается опросами общественного мнения.

Среди возможных причин сокрытия данных из файлов Эпштейна минюст ранее называл необходимость защиты жертв. Также по закону у администрации США осталось право скрывать данные дела Эпштейна, если на них изображается или содержится сексуальное насилие над детьми, физическое насилие или смерть, а также в случае, если обнародование может поставить под угрозу действующее федеральное расследование.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.