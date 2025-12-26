Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал предать огласке имена демократов, причастных к делу Эпштейна - РИА Новости, 26.12.2025
03:26 26.12.2025 (обновлено: 03:28 26.12.2025)
Трамп пообещал предать огласке имена демократов, причастных к делу Эпштейна
Трамп пообещал предать огласке имена демократов, причастных к делу Эпштейна - РИА Новости, 26.12.2025
Трамп пообещал предать огласке имена демократов, причастных к делу Эпштейна
Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал предать огласке имена всех демократов, причастных к делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного секс-торговле... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T03:26:00+03:00
2025-12-26T03:28:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
дональд трамп
джеффри эпштейн
чак шумер
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, джеффри эпштейн, чак шумер
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Чак Шумер
Трамп пообещал предать огласке имена демократов, причастных к делу Эпштейна

Трамп: имена всех причастных к делу Эпштейна демократов будут оглашены

© AP Photo / Doug MillsДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Doug Mills
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал предать огласке имена всех демократов, причастных к делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного секс-торговле несовершеннолетними.
Ранее лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер в грубой форме прокомментировал публикацию документов по делу Эпштейна, обвинив администрацию Трампа в сокрытии данных. В то же время пресс-секретарь экс-президента США Билла Клинтона, чьи фотографии из дела Эпштейна ранее были опубликованы, потребовал придать огласке и другие материалы с демократом.
Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Шумер обвинил Трампа в сокрытии документов по делу Эпштейна
Вчера, 03:44
"Когда их имена всплывут в ходе продолжающейся охоты на ведьм, развязанной радикальными левыми (плюс один жалкий "республиканец", (конгрессмен Томас - ред.) Масси!), и выяснится, что все они демократы, им придется многое объяснять, как это было, когда стало известно, что вся история с "российским вмешательством" была вымышленной - полным обманом - и не имела никакого отношения к Трампу", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Минюст США ранее обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в конгрессе. Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что президент был замешан в преступлениях финансиста, представлено не было.
Многие фотографии и документы оказались полностью или частично скрытыми черными квадратами, выяснило РИА Новости, ознакомившись с опубликованными данными. Администрация Трампа регулярно заявляет, что является самой прозрачной в истории США, однако в американском обществе, даже среди сторонников президента, присутствует недовольство ведением дела Эпштейна, что подтверждается опросами общественного мнения.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Пользователи интернета считают, что имя Маска появится в деле Эпштейна
Вчера, 01:57
Среди возможных причин сокрытия данных из файлов Эпштейна минюст ранее называл необходимость защиты жертв. Также по закону у администрации США осталось право скрывать данные дела Эпштейна, если на них изображается или содержится сексуальное насилие над детьми, физическое насилие или смерть, а также в случае, если обнародование может поставить под угрозу действующее федеральное расследование.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Минюст США обнаружил более миллиона документов по делу Эпштейна
24 декабря, 23:24
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДональд ТрампДжеффри ЭпштейнЧак Шумер
 
 
