Трамп пригрозил демократам последним Рождеством

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне публикации материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна пригрозил "коррумпированным" демократам, что это Рождество может стать для них последним.

Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация президента США Дональда Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.