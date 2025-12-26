Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил демократам последним Рождеством - РИА Новости, 26.12.2025
03:18 26.12.2025
Трамп пригрозил демократам последним Рождеством
Трамп пригрозил демократам последним Рождеством - РИА Новости, 26.12.2025
Трамп пригрозил демократам последним Рождеством
Президент США Дональд Трамп на фоне публикации материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна пригрозил "коррумпированным" демократам, что РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T03:18:00+03:00
2025-12-26T03:18:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
фбр
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, ФБР
Трамп пригрозил демократам последним Рождеством

Трамп: коррумпированных демократов ждет последнее Рождество

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне публикации материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна пригрозил "коррумпированным" демократам, что это Рождество может стать для них последним.
"Теперь эти же неудачники снова за своё, только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, будут серьёзно задеты и получат репутационный ущерб. Но, к сожалению, таков мир коррумпированной политики демократов! Наслаждайтесь тем, что, возможно, будет вашим последним счастливым Рождеством!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп поздравил с католическим Рождеством всех американцев
Вчера, 04:00
Во вторник минюст США опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна общим объемом свыше 10 гигабайт. В новой публикации содержатся 10 595 PDF-документов, 419 видеозапиcей, 21 таблица Excel и четыре аудиофайла. Позднее ведомство заявило, что прокурор южного округа Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружили свыше одного миллиона дополнительных документов, которые могут быть потенциально связаны с делом Эпштейна.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация президента США Дональда Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп предупредил плохого Санту, чтобы не вторгался в США
Вчера, 02:01
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампФБР
 
 
