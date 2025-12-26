Рейтинг@Mail.ru
Конвой из Дагестана, атакованный БПЛА, доставлял бойцам подарки от детей - РИА Новости, 26.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 26.12.2025
Конвой из Дагестана, атакованный БПЛА, доставлял бойцам подарки от детей
Конвой из Дагестана, атакованный БПЛА, доставлял бойцам подарки от детей - РИА Новости, 26.12.2025
Конвой из Дагестана, атакованный БПЛА, доставлял бойцам подарки от детей
Гуманитарный конвой из Дагестана, подвергшийся атаке украинских беспилотников, доставлял в одну из воинских частей, в том числе подарки и письма детей, а также... РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
республика дагестан
шамильский район
белгородская область
республика дагестан, шамильский район, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, Шамильский район, Белгородская область
Конвой из Дагестана, атакованный БПЛА, доставлял бойцам подарки от детей

Конвой из Дагестана, атакованный ВСУ, доставлял бойцам письма и подарки от детей

Военнослужащий смотрит письма и рисунки детей
Военнослужащий смотрит письма и рисунки детей - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий смотрит письма и рисунки детей . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 26 дек - РИА Новости. Гуманитарный конвой из Дагестана, подвергшийся атаке украинских беспилотников, доставлял в одну из воинских частей, в том числе подарки и письма детей, а также новогодние поздравления для военнослужащих, сообщает администрация главы республики.
"Автомобиль доставлял гуманитарную помощь в одну из воинских частей, находящуюся вне линии боевого соприкосновения. В нём находились предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты. И самое трогательное — подарки от детей, в том числе письма и новогодние поздравления для военнослужащих. Автомобиль был атакован беспилотными летательными аппаратами в тыловой зоне", - цитирует главу Дагестана Сергея Меликова Telegram-канал администрации.
Меликов отмечает, что каждая семья должна получить всестороннюю поддержку, необходимо обеспечить всем семьям погибших выплаты наравне с теми, которые предусмотрены для семей погибших военнослужащих. Он добавил, что погибшие "решали не личные или частные задачи", а выполняли задачу по поддержке военнослужащих.
Ранее Меликов заявил об атаке беспилотников на гуманитарный конвой из республики на приграничной территории, погибли замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона" Али и Мурад, общественник Шамиль получил ранение. Главы администрации МР "Хунзахский район" Камиль Гусейнов сообщил агентству, что атака произошла на границе Белгородской области вечером 22 декабря, Мурад и Шамиль - жители Хунзахского района. По его словам, Шамиль находится дома и чувствует себя хорошо.
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика ДагестанШамильский районБелгородская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
