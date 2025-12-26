Конвой из Дагестана, атакованный БПЛА, доставлял бойцам подарки от детей

МАХАЧКАЛА, 26 дек - РИА Новости. Гуманитарный конвой из Дагестана, подвергшийся атаке украинских беспилотников, доставлял в одну из воинских частей, в том числе подарки и письма детей, а также новогодние поздравления для военнослужащих, сообщает администрация главы республики.
"Автомобиль доставлял гуманитарную помощь в одну из воинских частей, находящуюся вне линии боевого соприкосновения. В нём находились предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты. И самое трогательное — подарки от детей, в том числе письма и новогодние поздравления для военнослужащих. Автомобиль был атакован беспилотными летательными аппаратами в тыловой зоне", - цитирует главу Дагестана Сергея Меликова Telegram-канал администрации.
Меликов отмечает, что каждая семья должна получить всестороннюю поддержку, необходимо обеспечить всем семьям погибших выплаты наравне с теми, которые предусмотрены для семей погибших военнослужащих. Он добавил, что погибшие "решали не личные или частные задачи", а выполняли задачу по поддержке военнослужащих.
Ранее Меликов заявил об атаке беспилотников на гуманитарный конвой из республики на приграничной территории, погибли замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона" Али и Мурад, общественник Шамиль получил ранение. Главы администрации МР "Хунзахский район" Камиль Гусейнов сообщил агентству, что атака произошла на границе Белгородской области вечером 22 декабря, Мурад и Шамиль - жители Хунзахского района. По его словам, Шамиль находится дома и чувствует себя хорошо.
