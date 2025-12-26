Экс-глава Унцукульского района Дагестана получил срок за вымогательство

МАХАЧКАЛА, 26 дек — РИА Новости. Бывший глава администрации Унцукульского района Дагестана приговорен к 7,5 годам колонии за вымогательство и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщило УФСБ России по республике.