Экс-глава Унцукульского района Дагестана получил срок за вымогательство

МАХАЧКАЛА, 26 дек — РИА Новости. Бывший глава администрации Унцукульского района Дагестана приговорен к 7,5 годам колонии за вымогательство и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщило УФСБ России по республике.
По версии следствия, в апреле 2011 года бывший глава администрации Унцукульского района Дагестана Шамиль Магомедов в сговоре с лидером незаконного вооруженного формирования "Гимринская" Ибрагимом Гаджидадаевым (уничтожен в марте 2013 года в Махачкале), угрожая убийством, вымогал у местного предпринимателя денежные средства в размере 400 тысяч долларов. В августе 2020 года Магомедов был задержан, при обыске в его доме обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
"Ленинский районный суд г. Махачкалы республики Дагестан признал Магомедова Ш.Н. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 (вымогательство) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 7 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении УФСБ.
Верховный суд Дагестана приговор суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционною жалобу – без удовлетворения.