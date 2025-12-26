Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Унцукульского района Дагестана получил срок за вымогательство
16:32 26.12.2025
Экс-глава Унцукульского района Дагестана получил срок за вымогательство
Бывший глава администрации Унцукульского района Дагестана приговорен к 7,5 годам колонии за вымогательство и незаконное хранение огнестрельного оружия
2025-12-26T16:32:00+03:00
2025-12-26T16:32:00+03:00
республика дагестан
унцукульский район
россия
шамиль магомедов
Происшествия, Республика Дагестан, Унцукульский район, Россия, Шамиль Магомедов
Экс-глава Унцукульского района Дагестана получил срок за вымогательство

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 26 дек — РИА Новости. Бывший глава администрации Унцукульского района Дагестана приговорен к 7,5 годам колонии за вымогательство и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщило УФСБ России по республике.
По версии следствия, в апреле 2011 года бывший глава администрации Унцукульского района Дагестана Шамиль Магомедов в сговоре с лидером незаконного вооруженного формирования "Гимринская" Ибрагимом Гаджидадаевым (уничтожен в марте 2013 года в Махачкале), угрожая убийством, вымогал у местного предпринимателя денежные средства в размере 400 тысяч долларов. В августе 2020 года Магомедов был задержан, при обыске в его доме обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
"Ленинский районный суд г. Махачкалы республики Дагестан признал Магомедова Ш.Н. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 (вымогательство) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 7 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении УФСБ.
Верховный суд Дагестана приговор суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционною жалобу – без удовлетворения.
Верховный суд России - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ВС оставил в силе приговор экс-полицейскому, пытавшемуся получить взятку
Вчера, 16:06
 
