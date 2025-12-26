Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте продюсера "Ласкового мая"
Шоубиз
 
15:54 26.12.2025
Суд отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте продюсера "Ласкового мая"
Суд отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" - РИА Новости, 26.12.2025
Суд отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте продюсера "Ласкового мая"
Таганский суд Москвы на 30 декабря отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном... РИА Новости, 26.12.2025
Суд отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте продюсера "Ласкового мая"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 30 декабря отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как стало известно в ходе заседания, от адвоката Разина поступило ходатайство о переносе процесса в связи с временной нетрудоспособностью защитника из-за острого заболевания.
"Ходатайство удовлетворить, отложить заседание на 30 декабря, 10.00", - решил суд.
Ранее следствие уже просило суд о заочном аресте Разина, однако затем материал отозвали. Причины такого решения не сообщались.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
МВД объявило Разина в розыск, он, по данным источника агентства, уехал из РФ сразу после возбуждения дела.
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Иск Бони к невесте Лепса передали в Замоскворецкий суд
Вчера, 15:24
 
ШоубизРоссияМоскваАндрей РазинСергей Кузнецов (архитектор)Юрий ШатуновЛасковый майПроисшествия
 
 
