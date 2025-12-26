Алтайского депутата Клюшникову отпустили из СИЗО

БАРНАУЛ, 26 дек - РИА Новости. Депутата Алтайского краевого законодательного собрания Людмилу Клюшникову, обвиняемую в мошенничестве, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.