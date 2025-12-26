Алтайского депутата Клюшникову отпустили из СИЗО

БАРНАУЛ, 26 дек - РИА Новости. Депутата Алтайского краевого законодательного собрания Людмилу Клюшникову, обвиняемую в мошенничестве, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
"Людмилу Клюшникову отпустили под подписку о невыезде", - сообщили в следственном управлении.
Ранее со ссылкой на СУСК сообщалось, что в отношении депутата и её помощницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в 2021-2025 годах депутат организовала фиктивное трудоустройство своей помощницы в Алтайское краевое законодательное собрание, хотя на самом деле она никаких обязанностей, работ и услуг в там не осуществляла. В результате противоправных действий помощнику депутата из бюджета были перечислены денежные средства в размере более 3 миллионов рублей, которыми подозреваемые воспользовались по своему усмотрению, считает следствие. Клюшникову и помощницу заключили под стражу.
Согласно данным с сайта законодательного собрания, Клюшникова избрана депутатом по одномандатному избирательному округу №34 (город Новоалтайск), является представителем фракции КПРФ и комитета собрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.