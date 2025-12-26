Рейтинг@Mail.ru
Алтайского депутата Клюшникову отпустили из СИЗО - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/sud-2064915592.html
Алтайского депутата Клюшникову отпустили из СИЗО
Алтайского депутата Клюшникову отпустили из СИЗО - РИА Новости, 26.12.2025
Алтайского депутата Клюшникову отпустили из СИЗО
Депутата Алтайского краевого законодательного собрания Людмилу Клюшникову, обвиняемую в мошенничестве, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщили РИА... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:44:00+03:00
2025-12-26T15:44:00+03:00
происшествия
россия
новоалтайск
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251211/sud-2061380490.html
https://ria.ru/20251226/sud-2064815905.html
россия
новоалтайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новоалтайск, кпрф
Происшествия, Россия, Новоалтайск, КПРФ
Алтайского депутата Клюшникову отпустили из СИЗО

Депутата Алтайского заксобрания Клюшникову отпустили из СИЗО

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 26 дек - РИА Новости. Депутата Алтайского краевого законодательного собрания Людмилу Клюшникову, обвиняемую в мошенничестве, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
"Людмилу Клюшникову отпустили под подписку о невыезде", - сообщили в следственном управлении.
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Суд оставил экс-губернатора Курской области Смирнова в СИЗО
11 декабря, 14:28
Ранее со ссылкой на СУСК сообщалось, что в отношении депутата и её помощницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в 2021-2025 годах депутат организовала фиктивное трудоустройство своей помощницы в Алтайское краевое законодательное собрание, хотя на самом деле она никаких обязанностей, работ и услуг в там не осуществляла. В результате противоправных действий помощнику депутата из бюджета были перечислены денежные средства в размере более 3 миллионов рублей, которыми подозреваемые воспользовались по своему усмотрению, считает следствие. Клюшникову и помощницу заключили под стражу.
Согласно данным с сайта законодательного собрания, Клюшникова избрана депутатом по одномандатному избирательному округу №34 (город Новоалтайск), является представителем фракции КПРФ и комитета собрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Суд взыскал с экс-депутата курской облдумы Васильева 152 миллиона рублей
Вчера, 11:39
 
ПроисшествияРоссияНовоалтайскКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала