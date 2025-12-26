https://ria.ru/20251226/sud-2064828375.html
Дело экс-главы Солнцевского суда Москвы рассмотрят во Владимире
происшествия
москва
россия
владимир
следственный комитет россии (ск рф)
московский областной суд
Дело экс-главы Солнцевского суда Москвы рассмотрят во Владимире
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд отправил по подсудности во Владимир уголовное дело бывшего председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство адвоката Матеты А. И., передал уголовное дело для рассмотрения в Ленинский районный суд Владимира", - сказала собеседница агентства.
Изначально дело должен был рассматривать Пресненский суд Москвы
, однако защита Матеты настаивала, чтобы его отправили в другой регион.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ
разрешила СК
возбудить против Матеты уголовное дело, а также признала законным досрочное прекращение его полномочий на посту председателя Солнцевского районного суда Москвы.
На заседании ВККС следователь заявлял, что Матета подозревается в получении от предпринимателя около 88 миллионов рублей, которые тот заплатил ему за принятие "нужных" решений.
По версии следствия, в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде
, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро. А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области
. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие на участие в оперативных мероприятиях. Матета был задержан и арестован.
Кроме того, как узнало РИА Новости из картотеки судебных дел, Матету обвиняют по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).