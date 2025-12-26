Рейтинг@Mail.ru
Дело экс-главы Солнцевского суда Москвы рассмотрят во Владимире - РИА Новости, 26.12.2025
12:16 26.12.2025
Дело экс-главы Солнцевского суда Москвы рассмотрят во Владимире
Дело экс-главы Солнцевского суда Москвы рассмотрят во Владимире
происшествия
москва
россия
владимир
следственный комитет россии (ск рф)
московский областной суд
москва
россия
владимир
происшествия, москва, россия, владимир, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд
Происшествия, Москва, Россия, Владимир, Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд
Дело экс-главы Солнцевского суда Москвы рассмотрят во Владимире

Дело экс-главы Солнцевского суда Москвы Матеты рассмотрят во Владимире

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд отправил по подсудности во Владимир уголовное дело бывшего председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство адвоката Матеты А. И., передал уголовное дело для рассмотрения в Ленинский районный суд Владимира", - сказала собеседница агентства.
Изначально дело должен был рассматривать Пресненский суд Москвы, однако защита Матеты настаивала, чтобы его отправили в другой регион.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила СК возбудить против Матеты уголовное дело, а также признала законным досрочное прекращение его полномочий на посту председателя Солнцевского районного суда Москвы.
На заседании ВККС следователь заявлял, что Матета подозревается в получении от предпринимателя около 88 миллионов рублей, которые тот заплатил ему за принятие "нужных" решений.
По версии следствия, в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро. А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие на участие в оперативных мероприятиях. Матета был задержан и арестован.
Кроме того, как узнало РИА Новости из картотеки судебных дел, Матету обвиняют по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Происшествия Москва Россия Владимир Следственный комитет России (СК РФ) Московский областной суд
 
 
