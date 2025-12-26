Рейтинг@Mail.ru
Президенты Польши и США обсудили мирные переговоры по Украине
21:21 26.12.2025
Президенты Польши и США обсудили мирные переговоры по Украине
Президенты Польши и США обсудили мирные переговоры по Украине
Президенты Польши и США Кароль Навроцкий и Дональд Трамп обсудили прогресс мирных переговоров по Украине, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 26.12.2025
Президенты Польши и США обсудили мирные переговоры по Украине

Трамп и Навроцкий обсудили переговоры по Украине и участие Польши в G20

© AP Photo / Mindaugas KulbisКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 дек - РИА Новости. Президенты Польши и США Кароль Навроцкий и Дональд Трамп обсудили прогресс мирных переговоров по Украине, сообщает канцелярия польского лидера.
"Сегодня состоялся очередной телефонный разговор между президентом Польши Каролем Навроцким и президентом США Дональдом Трампом. Сначала президенты обменялись рождественскими поздравлениями. В дальнейшей части беседы Кароль Навроцкий и Дональд Трамп обсудили состояние трансатлантических отношений и региональной безопасности в контексте продолжающейся войны на Украине … с особым акцентом на прогресс в достижении мирных соглашений", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Киеве запаниковали после резких слов Навроцкого о Зеленском
17 декабря, 05:15
Также президенты Польши и США обсудили участие Польши в работе G20, польско-американское экономическое сотрудничество и энергетические вопросы, говорится в сообщении канцелярии польского президента.
Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить Киеву гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Украины территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским
20 декабря, 03:39
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия и США провели телефонные переговоры
Вчера, 14:21
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
