США предложили Зеленскому договоренности на 15 лет, сообщает Axios - РИА Новости, 26.12.2025
21:16 26.12.2025
США предложили Зеленскому договоренности на 15 лет, сообщает Axios
США предложили Зеленскому договоренности на 15 лет, сообщает Axios
США предложили Зеленскому договоренности на 15 лет, сообщает Axios
Владимир Зеленский утверждает, что США в рамках предложений по урегулированию на Украине предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью... РИА Новости, 26.12.2025
в мире
сша
киев
россия
владимир зеленский
стив уиткофф
джаред кушнер
российский фонд прямых инвестиций
сша
киев
россия
в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
США предложили Зеленскому договоренности на 15 лет, сообщает Axios

Axios: Зеленский утверждает, что США предложили договоренности на 15 лет

© Getty Images / Anadolu/Riccardo De LucaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Riccardo De Luca
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что США в рамках предложений по урегулированию на Украине предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления, сообщает портал Axios.
«
"США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено", - говорится в сообщении портала со ссылкой на слова Зеленского.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
План Зеленского сильно отличается от обсуждаемого с США, заявил Рябков
Вчера, 19:18
При этом сам Зеленский заявляет, что хочет более длительного соглашения и намерен обсудить это с президентом США Дональдом Трампом.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия и США провели телефонные переговоры
Вчера, 14:21
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
Вчера, 16:41
 
В миреСШАКиевРоссияВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДжаред КушнерРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
