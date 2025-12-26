Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, какой путь видят США для нормализации отношений России и ЕС - РИА Новости, 27.12.2025
12:03 26.12.2025 (обновлено: 04:09 27.12.2025)
СМИ узнали, какой путь видят США для нормализации отношений России и ЕС
СМИ узнали, какой путь видят США для нормализации отношений России и ЕС

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Американские политики и бизнесмены, включая зятя президента США Дональда Трампа Стива Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа, видят в восстановлении экономических связей с Россией возможность улучшить отношения Москвы и Брюсселя, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Возвращение ее (России. — Прим. ред.) в мировую экономику позволит американским инвесторам заработать денег и стабилизировать отношения Москвы с Украиной и Европой", — говорится в материале.
Такого мнения, в частности, придерживаются спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они считают Россию страной, где есть больше количество возможностей для предпринимателей, отмечается в статье.
В начале декабря WSJ сообщила, что администрация Дональда Трампа передала коллегам в Европе документы, касающиеся планов экономического восстановления Украины и возобновления экономических связей с Россией после завершения конфликта. Отмечается, что американские предложения вызвали напряженные переговоры между Вашингтоном и Брюсселем.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
