Спецоперация, 26 декабря: российские военные освободили Косовцево

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск РФ "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка в Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево в Запорожской области, сообщило министерство обороны России.

ВСУ терпят поражение, ВС РФ идут вперед

Опорный пункт ВСУ уничтожен в районе села Уды в Харьковской области, ликвидирован командир, есть большие потери среди личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что командование ВСУ пытается не дать украинскому подразделению "Шквал" сбежать из Андреевки в Сумской области.

Подразделения группировки войск "Восток" освободили Косовцево в Запорожской области

Командование ВСУ считает "лишней" информацию о плачевном состоянии укрытий украинских боевиков после ударов по ним ВС РФ на запорожском направлении и игнорирует сообщения от собственных военных, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.

Минобороны РФ в пятницу сообщило о том, что российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины , обеспечивающим их работу объектам ТЭК и инфраструктуре ВСУ . Ведомство отметило, что группировка "Восток" при освобождении Косовцево в Запорожской области установила контроль над более чем 23 квадратными километрами прилегающей территории. Также там сообщили о том, что занятие Косовцево позволило создать плацдарм для наступательных действий в направлении населённого пункта Терноватое.

Россия производит и поставляет на фронт больше дронов, чем Украина, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

Обстрелы близ Запорожской АЭС

Ключевым условием для перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации является стабилизация обстановки и гарантии безопасности, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она добавила, что интенсивность обстрелов ВСУ в районе станции остается высокой.

Урегулирование украинского конфликта

Россия и США условились продолжать диалог, подчеркнул Песков. В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам поездки в США, заявил пресс-секретарь президента РФ.

По поручению президента РФ Владимира Путина состоялся контакт представителей администраций России и США, Песков. Он отметил, что распространение информации о документах, которые Дмитриев привез из США, может негативно сказаться на переговорном процессе. Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, такая практика не прекращается, подчеркнул Песков.

В МИД РФ заявили о том, что достигнутые во время саммита России и США на Аляске понимания могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины.

Большая часть элементов обсуждаемого между США и Украиной плана по урегулированию согласованы этими сторонами, включая гарантии безопасности, пишет портал Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Совещание по госпрограмме вооружений

Производство особо востребованных в ходе СВО вооружений в РФ увеличилось кратно с 2022 года, заявил на совещании в пятницу президент России Владимир Путин. Президент РФ предложил продолжить обсуждение проектов Госпрограммы вооружения и Госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. По его словам, производство бронетанкового вооружения в РФ с 2022 года увеличилось в 2,2 раза.

Меры государственной поддержки позволили в короткие сроки укрепить материально техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса, отметил Путин. Предприятия ОПК работают в стабильном режиме и поставляют в войска всю необходимую технику, сказал глава государства.

Производство военной авиатехники в РФ с 2022 года увеличилось в 4,6 раза, заявил глава российского государства. Он назвал рост производства вооружений в РФ результатом работы оборонно-промышленного комплекса и всей экономики страны, добавив, что необходимо продолжить развитие испытательной и полигонной базы для вооружений, а также внедрение ИИ.

Производство БМП и БТР с 2022 года в России выросло в 3,7 раза, добавил президент РФ. Производство средств поражения и боеприпасов с 2022 года увеличилось более чем в 22 раза в РФ, добавил Путин. Производство средств РЭБ в России выросло в 12,5 раза, заявил президент РФ. Производство ракетного артиллерийского вооружения в России выросло в 9,6 раз, заявил Путин, во время совещания по госпрограмме вооружений

Военно-промышленному комплексу России есть над чем поработать с точки зрения себестоимости производства вооружений, заявил президент России.

Опыт Вооруженных сил России, получаемый в ходе специальной военной операции, в полной мере используется при формировании нового облика оборонно-промышленного комплекса страны, добавил Путин. Лидер РФ отметил, что характер, формы и способы ведения боевых действий постоянно меняются в ходе спецоперации. Он назвал бесценным опыт, который получают Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции.

Путин поблагодарил коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса за самоотверженный и доблестный труд. По его словам, основные показатели новых госпрограмм вооружения и параметры их финансирования будут досогласованы сегодня.

Новая государственная программа вооружения

Параметры госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы рассчитаны и готовы к утверждению, говорится в справочных материалах к совещанию по госпрограмме вооружения, которое провёл Путин. Госпрограмма развития ОПК на 2027-2036 годы неразрывно связана и синхронизирована с госпрограммой вооружения (ГПВ) и является одним из инструментов ее реализации, говорится в справочных материалах к совещанию по новой ГПВ, которое провел в пятницу президент РФ Владимир Путин. Повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта планируется в рамках Госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, говорится в справочных материалах к совещанию по госпрограмме вооружения.

Одним из принципов построения новой госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы, говорится в справочных материалах к совещанию по госпрограмме вооружения.

Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2027-2036 годы охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий, следует из справочных материалов. Особое внимание в государственной программе вооружения (ГПВ) на 2027-2036 годы уделяется поддержанию и модернизации ядерной триады, следует из справочных материалов, опубликованных Минобороны РФ

Формированию универсальной системы противовоздушной обороны в рамках новой ГПВ на 2027-2036 годы уделено особое внимание.