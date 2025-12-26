Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 26 декабря: российские военные освободили Косовцево
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/spetsoperatsiya-2064959577.html
Спецоперация, 26 декабря: российские военные освободили Косовцево
Спецоперация, 26 декабря: российские военные освободили Косовцево - РИА Новости, 26.12.2025
Спецоперация, 26 декабря: российские военные освободили Косовцево
Подразделения группировки войск РФ "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:11:00+03:00
2025-12-26T18:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642796_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_d0158fc574dcb7a8cc057129c190bbd9.jpg
https://ria.ru/20251226/polsha-2064913807.html
https://ria.ru/20251226/plan-2064833871.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Кадры освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
2025-12-26T18:11
true
PT1M14S
Задержание сотрудника МИД РФ Коновалова, впоследствии осужденного за госизмену
ФСБ показала задержание в 2024 г сотрудника МИД РФ Коновалова, впоследствии осужденного за госизмену
2025-12-26T18:11
true
PT1M45S
Путин на совещании по госпрограмме вооружения
Производство особо востребованных на СВО вооружений в увеличилось кратно благодаря коллективам ОПК, отметил президент.
2025-12-26T18:11
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642796_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_899c7bbae2334293ea184d7e5eb44ac2.jpg
1920
1920
true
Спецоперация, 26 декабря: российские военные освободили Косовцево

Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск РФ "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка в Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево в Запорожской области, сообщило министерство обороны России.

ВСУ терпят поражение, ВС РФ идут вперед

Опорный пункт ВСУ уничтожен в районе села Уды в Харьковской области, ликвидирован командир, есть большие потери среди личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что командование ВСУ пытается не дать украинскому подразделению "Шквал" сбежать из Андреевки в Сумской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Косовцево в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Косовцево в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Косовцево в Запорожской области
Командование ВСУ считает "лишней" информацию о плачевном состоянии укрытий украинских боевиков после ударов по ним ВС РФ на запорожском направлении и игнорирует сообщения от собственных военных, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.
Минобороны РФ в пятницу сообщило о том, что российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их работу объектам ТЭК и инфраструктуре ВСУ. Ведомство отметило, что группировка "Восток" при освобождении Косовцево в Запорожской области установила контроль над более чем 23 квадратными километрами прилегающей территории. Также там сообщили о том, что занятие Косовцево позволило создать плацдарм для наступательных действий в направлении населённого пункта Терноватое.
Россия производит и поставляет на фронт больше дронов, чем Украина, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Обстрелы близ Запорожской АЭС

Ключевым условием для перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации является стабилизация обстановки и гарантии безопасности, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она добавила, что интенсивность обстрелов ВСУ в районе станции остается высокой.

Урегулирование украинского конфликта

Помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома участвовали в контактах России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, тематика обсуждений, которые ведутся в СМИ вокруг урегулирования на Украине, обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса. При этом, по его словам, трудно говорить, кто должен финансировать выборы на Украине, пока Москва не слышала из Киева каких-либо заявлений на этот счет.
Россия и США условились продолжать диалог, подчеркнул Песков. В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам поездки в США, заявил пресс-секретарь президента РФ.
По поручению президента РФ Владимира Путина состоялся контакт представителей администраций России и США, Песков. Он отметил, что распространение информации о документах, которые Дмитриев привез из США, может негативно сказаться на переговорном процессе. Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, такая практика не прекращается, подчеркнул Песков.
В МИД РФ заявили о том, что достигнутые во время саммита России и США на Аляске понимания могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины.
Большая часть элементов обсуждаемого между США и Украиной плана по урегулированию согласованы этими сторонами, включая гарантии безопасности, пишет портал Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Совещание по госпрограмме вооружений

Производство особо востребованных в ходе СВО вооружений в РФ увеличилось кратно с 2022 года, заявил на совещании в пятницу президент России Владимир Путин. Президент РФ предложил продолжить обсуждение проектов Госпрограммы вооружения и Госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. По его словам, производство бронетанкового вооружения в РФ с 2022 года увеличилось в 2,2 раза.
Меры государственной поддержки позволили в короткие сроки укрепить материально техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса, отметил Путин. Предприятия ОПК работают в стабильном режиме и поставляют в войска всю необходимую технику, сказал глава государства.
Производство военной авиатехники в РФ с 2022 года увеличилось в 4,6 раза, заявил глава российского государства. Он назвал рост производства вооружений в РФ результатом работы оборонно-промышленного комплекса и всей экономики страны, добавив, что необходимо продолжить развитие испытательной и полигонной базы для вооружений, а также внедрение ИИ.
Производство БМП и БТР с 2022 года в России выросло в 3,7 раза, добавил президент РФ. Производство средств поражения и боеприпасов с 2022 года увеличилось более чем в 22 раза в РФ, добавил Путин. Производство средств РЭБ в России выросло в 12,5 раза, заявил президент РФ. Производство ракетного артиллерийского вооружения в России выросло в 9,6 раз, заявил Путин, во время совещания по госпрограмме вооружений
Боевая работа артиллерийской батареи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Военно-промышленному комплексу России есть над чем поработать с точки зрения себестоимости производства вооружений, заявил президент России.
Опыт Вооруженных сил России, получаемый в ходе специальной военной операции, в полной мере используется при формировании нового облика оборонно-промышленного комплекса страны, добавил Путин. Лидер РФ отметил, что характер, формы и способы ведения боевых действий постоянно меняются в ходе спецоперации. Он назвал бесценным опыт, который получают Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции.
Путин поблагодарил коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса за самоотверженный и доблестный труд. По его словам, основные показатели новых госпрограмм вооружения и параметры их финансирования будут досогласованы сегодня.

Новая государственная программа вооружения

Параметры госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы рассчитаны и готовы к утверждению, говорится в справочных материалах к совещанию по госпрограмме вооружения, которое провёл Путин. Госпрограмма развития ОПК на 2027-2036 годы неразрывно связана и синхронизирована с госпрограммой вооружения (ГПВ) и является одним из инструментов ее реализации, говорится в справочных материалах к совещанию по новой ГПВ, которое провел в пятницу президент РФ Владимир Путин. Повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта планируется в рамках Госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, говорится в справочных материалах к совещанию по госпрограмме вооружения.
Одним из принципов построения новой госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы, говорится в справочных материалах к совещанию по госпрограмме вооружения.
Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2027-2036 годы охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий, следует из справочных материалов. Особое внимание в государственной программе вооружения (ГПВ) на 2027-2036 годы уделяется поддержанию и модернизации ядерной триады, следует из справочных материалов, опубликованных Минобороны РФ
Формированию универсальной системы противовоздушной обороны в рамках новой ГПВ на 2027-2036 годы уделено особое внимание.
Новая государственная программа вооружения делает упор на повышение производительности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), следует из справочных материалов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
