20:27 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/sovfed-2064983903.html
Комитет СФ поддерживает идею проекта против мошенничества, заявил Клишас
Конституционный комитет Совфеда поддерживает концепцию правительственного законопроекта о противодействии мошенничеству, сообщил глава комитета Андрей Клишас. РИА Новости, 26.12.2025
россия, андрей клишас, дмитрий григоренко, госдума рф, совет федерации рф
Россия, Андрей Клишас, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда поддерживает концепцию правительственного законопроекта о противодействии мошенничеству, сообщил глава комитета Андрей Клишас.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, содержащий второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, документ доступен в думской электронной базе.
"Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации концепцию законопроекта поддерживает. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с правительством и Государственной Думой при обсуждении и принятии закона", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Законопроектом, в частности, предлагается урегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошеннических действий, совершаемых с использованием ИКТ, ГИС Антифрод, возможности применения оператором связи мер по защите абонентов в связи с выявлением соответствующих паттернов подозрительного поведения, порядка авторизации пользователей сайтов.
Кроме того, предусматривается урегулирование процедуры изменений условий авторизации на сервисе "Госуслуги", предусмотрена внесудебная блокировка фишинговых сайтов, сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи в целях обеспечения оперативного реагирования.
Проектом предлагается установить норму, согласно которой абоненты получат право блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров. Также операторы должны будут маркировать международные вызовы.
Изменения коснулись и виртуальных телефонных станций. Они должны будут располагаться только в РФ. При этом они должны использовать Единую систему идентификации и аутентификации для идентификации абонентов, а количество виртуальных сим-карт на одного человека предлагается ограничить до 10.
Проектом устанавливается, что оператор по переводу денежных средств не вправе предоставлять более пяти платежных карт одному клиенту-физическому лицу. Также предусматривается, что всеми операторами может быть предоставлено не более 20 платежных карт.
Как сообщали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, второй пакет мер также предусматривает введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребёнка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.
РоссияАндрей КлишасДмитрий ГригоренкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
