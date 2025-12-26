Африканский союз отвергает признание Сомалиленда

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф отвергает любые инициативы, направленные на признание Республики Сомалиленд независимым государством, следует из заявления, опубликованного на сайте союза.
В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд.
"Председатель комиссии решительно отвергает любую инициативу или действие, направленные на признание Сомалиленда в качестве независимого образования", - говорится в заявлении.
Как отмечается, председатель комиссии заявил о непоколебимой приверженности Африканского союза единству, суверенитету и территориальной целостности Сомали.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов.
Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, на севере страны расположена самопровозглашенная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
