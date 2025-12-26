Рейтинг@Mail.ru
Африканский союз отвергает признание Сомалиленда - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/somali-2065001581.html
Африканский союз отвергает признание Сомалиленда
Африканский союз отвергает признание Сомалиленда - РИА Новости, 26.12.2025
Африканский союз отвергает признание Сомалиленда
Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф отвергает любые инициативы, направленные на признание Республики Сомалиленд независимым государством,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T23:52:00+03:00
2025-12-26T23:52:00+03:00
в мире
сомали
израиль
сомалиленд
биньямин нетаньяху
африканский союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576003871_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_ba5d5499fb1d8b3b73cdf9fcc8ec0d99.jpg
https://ria.ru/20251226/somali-2064947596.html
https://ria.ru/20251204/tramp-2059658785.html
сомали
израиль
сомалиленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576003871_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_b0723c7da3e6f98368f5473cc43970cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сомали, израиль, сомалиленд, биньямин нетаньяху, африканский союз
В мире, Сомали, Израиль, Сомалиленд, Биньямин Нетаньяху, Африканский союз
Африканский союз отвергает признание Сомалиленда

Африканский союз отвергает инициативы, направленные на признание Сомалиленда

© AP PhotoСаммит Африканского союза
Саммит Африканского союза - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo
Саммит Африканского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф отвергает любые инициативы, направленные на признание Республики Сомалиленд независимым государством, следует из заявления, опубликованного на сайте союза.
В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Израиль признал Сомалиленд
Вчера, 17:26
"Председатель комиссии решительно отвергает любую инициативу или действие, направленные на признание Сомалиленда в качестве независимого образования", - говорится в заявлении.
Как отмечается, председатель комиссии заявил о непоколебимой приверженности Африканского союза единству, суверенитету и территориальной целостности Сомали.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов.
Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, на севере страны расположена самопровозглашенная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Трамп назвал Сомали кучкой людей, убивающих друг друга
4 декабря, 00:44
 
В миреСомалиИзраильСомалилендБиньямин НетаньяхуАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала