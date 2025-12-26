Израиль признал Сомалиленд

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Республики Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании, сообщил в пятницу офис израильского премьер-министра.
Отмечается, что государство Израиль планирует расширить отношения с Республикой Сомалиленд путем широкого сотрудничества в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики. Кроме того, Нетаньяху поздравил президента Сомалиленда, высоко оценил его лидерство и приверженность делу обеспечения безопасности, стабильности и мира и пригласил посетить Израиль с официальным визитом.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена частично признанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
