Израиль признал Сомалиленд - РИА Новости, 26.12.2025
17:26 26.12.2025
Израиль признал Сомалиленд
Израиль признал Сомалиленд
в мире
израиль
сомалиленд
сомали
биньямин нетаньяху
в мире, израиль, сомалиленд, сомали, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Сомалиленд, Сомали, Биньямин Нетаньяху
Флаг Израиля
© РИА Новости / Алексей Даничев
Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Республики Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании, сообщил в пятницу офис израильского премьер-министра.
"Премьер-министр (Израиля – ред.), министр иностранных дел (Израиля Гидеон Саар – ред.) и президент Республики Сомалиленд подписали декларацию о взаимном признании в духе Соглашений Авраама, заключенных по инициативе президента (США Дональда – ред.) Трампа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что государство Израиль планирует расширить отношения с Республикой Сомалиленд путем широкого сотрудничества в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики. Кроме того, Нетаньяху поздравил президента Сомалиленда, высоко оценил его лидерство и приверженность делу обеспечения безопасности, стабильности и мира и пригласил посетить Израиль с официальным визитом.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена частично признанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
В мире, Израиль, Сомалиленд, Сомали, Биньямин Нетаньяху
 
 
