Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Активные области на Солнце постепенно выходят на сторону Земли, не исключены вспышки на звезде в преддверии Нового года, Активные области на Солнце постепенно выходят на сторону Земли, не исключены вспышки на звезде в преддверии Нового года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"После примерно двух недель спокойствия на Солнце, судя по всему, возобновляется вспышечная активность. На левом (восточном) краю светила последние несколько дней наблюдается постепенный неторопливый выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей, обнаруживаемым по ярким магнитным петлям, поднимающимся из-за горизонта", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечаются пятна, из которых появились эти структуры, пока не видны, потому что скрыты краем Солнца, но, по прогнозам учёных, появятся в поле зрения в течение 1-3 дней.

"По расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря", - добавили в Лаборатории.

Учёные рассказали, что самый крупный в этом году комплекс пятен под номерами 4294, 4296 и 4298, который скрылся 12-13 декабря, может уже в течение суток вновь выглянуть на Южном полушарии Солнца. В то же время, как ожидают в Лаборатории, активный центр может иметь уже существенно меньшую площадь, чем несколько недель назад.

Кроме того, в северном полушарии может вновь появиться область 4274. Группа пятен точно совпадает с ней по координатам, но ученые считают маловероятным, что область могла просуществовать так долго, чтобы появиться в четвертый раз.

"У данной области, впрочем, очень характерный почерк - продолжительные периоды накопления энергии и крупные, продолжительные по времени вспышки с сильными выбросами плазмы. Если это все еще она, то узнаем дерево по плодам", - добавили в Лаборатории.