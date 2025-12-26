Рейтинг@Mail.ru
Большая часть плана между США и Украиной согласована, пишет Axios
14:55 26.12.2025 (обновлено: 15:05 26.12.2025)
Большая часть плана между США и Украиной согласована, пишет Axios
Большая часть плана между США и Украиной согласована, пишет Axios
Большая часть элементов обсуждаемого между США и Украиной плана по урегулированию согласованы этими сторонами, включая гарантии безопасности, пишет портал Axios РИА Новости, 26.12.2025
владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Российский фонд прямых инвестиций, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Большая часть плана между США и Украиной согласована, пишет Axios

Axios: большая часть обсуждаемого между США и Украиной плана согласована

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большая часть элементов обсуждаемого между США и Украиной плана по урегулированию согласованы этими сторонами, включая гарантии безопасности, пишет портал Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.
"Большинство элементов соглашения уже согласованы между США и Украиной, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы", - говорится в сообщении портала.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ведут переговоры". СМИ узнали о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине
25 декабря, 22:56
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
22 декабря, 22:49
 
Владимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
