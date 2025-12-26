МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Самые сложные вопросы урегулирования конфликта на Украине по большей части остаются нерешенными, пишет украинская газета Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника.
На прошедших выходных во Флориде состоялись переговоры американской стороны с российскими и украинскими представителями об урегулировании.
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
Вчера, 08:00
По словам источника, на Западе заинтригованы проходящими дискуссиями.
"Но самые сложные вопросы... по большей части все еще не решены", - приводит газета слова неназванного чиновника.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Россия принесет Украине мир на Рождество
Вчера, 08:00