СМИ: самые сложные вопросы урегулирования на Украине остаются нерешенными
09:26 26.12.2025
СМИ: самые сложные вопросы урегулирования на Украине остаются нерешенными
СМИ: самые сложные вопросы урегулирования на Украине остаются нерешенными - РИА Новости, 26.12.2025
СМИ: самые сложные вопросы урегулирования на Украине остаются нерешенными
Самые сложные вопросы урегулирования конфликта на Украине по большей части остаются нерешенными, пишет украинская газета Kyiv Post со ссылкой на западного... РИА Новости, 26.12.2025
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, юрий ушаков, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
СМИ: самые сложные вопросы урегулирования на Украине остаются нерешенными

Kyiv Post: самые сложные вопросы урегулирования на Украине все еще не решены

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Самые сложные вопросы урегулирования конфликта на Украине по большей части остаются нерешенными, пишет украинская газета Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника.
На прошедших выходных во Флориде состоялись переговоры американской стороны с российскими и украинскими представителями об урегулировании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
Вчера, 08:00
По словам источника, на Западе заинтригованы проходящими дискуссиями.
"Но самые сложные вопросы... по большей части все еще не решены", - приводит газета слова неназванного чиновника.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия принесет Украине мир на Рождество
Вчера, 08:00
 
