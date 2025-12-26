В РАН подсчитали, сколько раз упомянули словосочетание "схема Долиной"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Словосочетание "схема Долиной" насчитывает уже более 10 тысяч употреблений в СМИ, рассказал РИА Новости доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы "Словари новых слов" Валерий Ефремов.

"Схема Долиной" - на декабрь 2025 года у нее более 10 тысяч употреблений только в СМИ, не считая социальных сетей", - рассказал эксперт.