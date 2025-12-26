В РАН подсчитали, сколько раз упомянули словосочетание "схема Долиной"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Словосочетание "схема Долиной" насчитывает уже более 10 тысяч употреблений в СМИ, рассказал РИА Новости доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы "Словари новых слов" Валерий Ефремов.
"Схема Долиной" - на декабрь 2025 года у нее более 10 тысяч употреблений только в СМИ, не считая социальных сетей", - рассказал эксперт.
Словосочетание стало одним из шести выражений, связанных с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, и вошло в базу данных неологизмов 2025 года.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением.
Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Верховный суд во вторник признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.