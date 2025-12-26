Рейтинг@Mail.ru
В РАН подсчитали, сколько раз упомянули словосочетание "схема Долиной"
03:38 26.12.2025 (обновлено: 03:45 26.12.2025)
В РАН подсчитали, сколько раз упомянули словосочетание "схема Долиной"
Словосочетание "схема Долиной" насчитывает уже более 10 тысяч употреблений в СМИ, рассказал РИА Новости доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 26.12.2025
россия, москва, лариса долина, российская академия наук, снг, дело о квартире долиной
Россия, Москва, Лариса Долина, Российская академия наук, СНГ, Дело о квартире Долиной
В РАН подсчитали, сколько раз упомянули словосочетание "схема Долиной"

РИА Новости: словосочетание "схема Долиной" упомянули более 10 тысяч раз

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Словосочетание "схема Долиной" насчитывает уже более 10 тысяч употреблений в СМИ, рассказал РИА Новости доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы "Словари новых слов" Валерий Ефремов.
"Схема Долиной" - на декабрь 2025 года у нее более 10 тысяч употреблений только в СМИ, не считая социальных сетей", - рассказал эксперт.
Лариса Долина
Долина может подать в суд из-за ярлыка "схема Долиной", заявил юрист
23 декабря, 14:28
23 декабря, 14:28
Словосочетание стало одним из шести выражений, связанных с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, и вошло в базу данных неологизмов 2025 года.
Ефремов рассказал, что количество упоминаний в СМИ считается по базе электронных архивов "Интегрум", которая включает в себя публикации практически всех периодических изданий России и стран СНГ.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением.
Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Верховный суд во вторник признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
Певица Лариса Долина
"Схема Долиной" и еще четыре словосочетания войдут в словарь неологизмов
22 декабря, 03:07
22 декабря, 03:07
 
Россия Москва Лариса Долина Российская академия наук СНГ Дело о квартире Долиной
 
 
