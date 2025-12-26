https://ria.ru/20251226/sekta-2064988236.html
В Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского
2025-12-26T21:07:00+03:00
санкт-петербург
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
общество
происшествия
санкт-петербург
россия
украина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Силовики устроили рейд на собрание секты "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, адепты которой молились за здоровье Владимира Зеленского, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"На прерванном собрании находилось около 70 человек из различных регионов России
. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", — рассказал собеседник агентства.
Сектантов проверяют по статье о публичном распространении фейков об армии, по которой им может грозить до десяти лет колонии.
Псевдорелигиозную организацию создали на Украине
под предлогом "пробуждения сознания" и обучения целительству. На деле оказалось, что она занимается психологической обработкой: на собраниях обсуждают спецоперацию, открыто заявляя, что русские военные "орки и ватники", а украинские — "светлые силы".
Участникам запрещается говорить о происходящем на собраниях с православными священниками, а рассказы о проукраинской позиции родным и знакомым, напротив, поощряются. Членов организации также заставляют круглыми сутками молиться "о защите россиян от мобилизации", для этого даже есть графики, составленные главарями преступной ячейки.
В руководство входят преподаватели школ и университетов, которые, по словам собеседника, не афишировали цель собраний, понимая незаконность своих действий и их подрывной характер.