В Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского
21:07 26.12.2025
В Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского
В Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского

РИА Новости: питерские силовики накрыли молебен за здравие Зеленского

Правоохранительные органы пресекли собрание религиозной организации "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Правоохранительные органы пресекли собрание религиозной организации "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Силовики устроили рейд на собрание секты "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, адепты которой молились за здоровье Владимира Зеленского, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"На прерванном собрании находилось около 70 человек из различных регионов России. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", — рассказал собеседник агентства.
Сектантов проверяют по статье о публичном распространении фейков об армии, по которой им может грозить до десяти лет колонии.
Псевдорелигиозную организацию создали на Украине под предлогом "пробуждения сознания" и обучения целительству. На деле оказалось, что она занимается психологической обработкой: на собраниях обсуждают спецоперацию, открыто заявляя, что русские военные "орки и ватники", а украинские — "светлые силы".
Участникам запрещается говорить о происходящем на собраниях с православными священниками, а рассказы о проукраинской позиции родным и знакомым, напротив, поощряются. Членов организации также заставляют круглыми сутками молиться "о защите россиян от мобилизации", для этого даже есть графики, составленные главарями преступной ячейки.
В руководство входят преподаватели школ и университетов, которые, по словам собеседника, не афишировали цель собраний, понимая незаконность своих действий и их подрывной характер.
Полиция остановила ЛГБТ*-вечеринку в Свердловской области
24 мая, 17:04
