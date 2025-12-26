В Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Силовики устроили рейд на собрание секты "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, адепты которой молились за здоровье Владимира Зеленского, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"На прерванном собрании находилось около 70 человек из различных регионов России . В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", — рассказал собеседник агентства.

Сектантов проверяют по статье о публичном распространении фейков об армии, по которой им может грозить до десяти лет колонии.

Псевдорелигиозную организацию создали на Украине под предлогом "пробуждения сознания" и обучения целительству. На деле оказалось, что она занимается психологической обработкой: на собраниях обсуждают спецоперацию, открыто заявляя, что русские военные "орки и ватники", а украинские — "светлые силы".

Участникам запрещается говорить о происходящем на собраниях с православными священниками, а рассказы о проукраинской позиции родным и знакомым, напротив, поощряются. Членов организации также заставляют круглыми сутками молиться "о защите россиян от мобилизации", для этого даже есть графики, составленные главарями преступной ячейки.