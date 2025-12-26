Косачев рассказал об отношениях России и Японии

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Отношения РФ и Японии находятся практически на точки замерзания, Москва считает, что они должны быть минимум не враждебными, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В пятницу в Совфеде прошла встреча Косачева и депутата палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки.
"Я не вправе оценивать вашу деятельность и ваши позиции с точки зрения японской внутренней и внешней политики, но, с точки зрения российской внешней политики, могу четко констатировать, что Вы вносите очень большой вклад в развитие наших отношений, тем более, в нынешней ситуации, когда они находятся практически на точке замерзания. <...> По нашему глубокому убеждению, если исходить из национальных интересов наших стран, то отношения должны быть как минимум не враждебными, а как максимум добрососедскими", - сказал Косачев в ходе встречи.
