Рейтинг@Mail.ru
Косачев рассказал об отношениях России и Японии - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/rossiya-2064869603.html
Косачев рассказал об отношениях России и Японии
Косачев рассказал об отношениях России и Японии - РИА Новости, 26.12.2025
Косачев рассказал об отношениях России и Японии
Отношения РФ и Японии находятся практически на точки замерзания, Москва считает, что они должны быть минимум не враждебными, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:05:00+03:00
2025-12-26T14:05:00+03:00
в мире
япония
россия
москва
константин косачев
мунэо судзуки
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_272:0:3513:1823_1920x0_80_0_0_583b4c2204ec50e3b988f8ed9d308813.jpg
https://ria.ru/20251225/zaharova-2064668051.html
япония
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_944:0:3375:1823_1920x0_80_0_0_46d8fd53302acd9f2b33122a13f48505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, москва, константин косачев, мунэо судзуки, совет федерации рф
В мире, Япония, Россия, Москва, Константин Косачев, Мунэо Судзуки, Совет Федерации РФ
Косачев рассказал об отношениях России и Японии

Косачев: отношения России и Японии находятся почти на точке замерзания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Отношения РФ и Японии находятся практически на точки замерзания, Москва считает, что они должны быть минимум не враждебными, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В пятницу в Совфеде прошла встреча Косачева и депутата палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки.
"Я не вправе оценивать вашу деятельность и ваши позиции с точки зрения японской внутренней и внешней политики, но, с точки зрения российской внешней политики, могу четко констатировать, что Вы вносите очень большой вклад в развитие наших отношений, тем более, в нынешней ситуации, когда они находятся практически на точке замерзания. <...> По нашему глубокому убеждению, если исходить из национальных интересов наших стран, то отношения должны быть как минимум не враждебными, а как максимум добрососедскими", - сказал Косачев в ходе встречи.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Захарова предложила Токио построить храм жертв японского милитаризма
25 декабря, 16:43
 
В миреЯпонияРоссияМоскваКонстантин КосачевМунэо СудзукиСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала