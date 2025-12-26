В России усилится контроль за соответствием товаров на маркетплейсах

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Контроль за соответствием товаров на маркетплейсах усилится с осени следующего года, потребители смогут проверять подтверждение товаров с помощью закрепленных ссылок на запись о сертификате или декларации о соответствии, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"С осени 2026 года вводится требование об обязанности владельцев агрегаторов информации о товарах обеспечить техническую возможность для предоставления продавцом информации об обязательном подтверждении соответствия товаров путем размещения в описании товара ссылки на страницу сайта в сети "Интернет", содержащую запись о сертификате соответствия или декларации о соответствии… Таким образом ознакомиться с информацией о документах, которым соответствует продукция, можно будет и посредством ознакомления с документом об оценке соответствия этой продукции", - сказал Шалаев.
Он добавил, что такая практика уже внедрена на крупнейших российских маркетплейсах, но после вступления в силу норм закона станет обязательной для всех агрегаторов информации о товарах.
Шалаев подчеркнул, что правила применения стандартов в России едины вне зависимости от места реализации продукции. При дистанционном способе продажи товара продавец предоставляет потребителю полную и достоверную информацию, характеризующую предлагаемый товар. В нее может быть включена и информация о соответствии продукции ГОСТ.