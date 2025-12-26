В России усилится контроль за соответствием товаров на маркетплейсах

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Контроль за соответствием товаров на маркетплейсах усилится с осени следующего года, потребители смогут проверять подтверждение товаров с помощью закрепленных ссылок на запись о сертификате или декларации о соответствии, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.

Он добавил, что такая практика уже внедрена на крупнейших российских маркетплейсах, но после вступления в силу норм закона станет обязательной для всех агрегаторов информации о товарах.