Рейтинг@Mail.ru
В России усилится контроль за соответствием товаров на маркетплейсах - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/rossija-2064910164.html
В России усилится контроль за соответствием товаров на маркетплейсах
В России усилится контроль за соответствием товаров на маркетплейсах - РИА Новости, 26.12.2025
В России усилится контроль за соответствием товаров на маркетплейсах
Контроль за соответствием товаров на маркетплейсах усилится с осени следующего года, потребители смогут проверять подтверждение товаров с помощью закрепленных... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:30:00+03:00
2025-12-26T15:30:00+03:00
экономика
россия
антон шалаев
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
маркетплейс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_8c3875705059bec606d24b88b2805b8c.jpg
https://ria.ru/20251226/manturov-2064891590.html
https://ria.ru/20251207/gd-2060462882.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_231:0:2631:1800_1920x0_80_0_0_5093445f48ff421aa2df8b65f75661ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), маркетплейс
Экономика, Россия, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), маркетплейс
В России усилится контроль за соответствием товаров на маркетплейсах

Росстандарт: контроль за соответствием товаров на маркетплейсах усилится с осени

© Fotolia / pressmaster Покупка в интернете с помощью кредитной карты
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Fotolia / pressmaster
Покупка в интернете с помощью кредитной карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Контроль за соответствием товаров на маркетплейсах усилится с осени следующего года, потребители смогут проверять подтверждение товаров с помощью закрепленных ссылок на запись о сертификате или декларации о соответствии, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"С осени 2026 года вводится требование об обязанности владельцев агрегаторов информации о товарах обеспечить техническую возможность для предоставления продавцом информации об обязательном подтверждении соответствия товаров путем размещения в описании товара ссылки на страницу сайта в сети "Интернет", содержащую запись о сертификате соответствия или декларации о соответствии… Таким образом ознакомиться с информацией о документах, которым соответствует продукция, можно будет и посредством ознакомления с документом об оценке соответствия этой продукции", - сказал Шалаев.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Мантуров оценил объем онлайн-торговли в России
Вчера, 14:42
Он добавил, что такая практика уже внедрена на крупнейших российских маркетплейсах, но после вступления в силу норм закона станет обязательной для всех агрегаторов информации о товарах.
Шалаев подчеркнул, что правила применения стандартов в России едины вне зависимости от места реализации продукции. При дистанционном способе продажи товара продавец предоставляет потребителю полную и достоверную информацию, характеризующую предлагаемый товар. В нее может быть включена и информация о соответствии продукции ГОСТ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В ГД предложили учесть законные скидки для граждан на маркетплейсах
7 декабря, 23:17
 
ЭкономикаРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)маркетплейс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала