Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал Таджикистан надежным и близким партнером - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/rossija-2064767974.html
Посол России назвал Таджикистан надежным и близким партнером
Посол России назвал Таджикистан надежным и близким партнером - РИА Новости, 26.12.2025
Посол России назвал Таджикистан надежным и близким партнером
Россия рассматривает Таджикистан как надежного и близкого партнера, Москва настроена на дальнейшее укрепление двусторонних связей с Душанбе, заявил в интервью... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T08:40:00+03:00
2025-12-26T08:40:00+03:00
в мире
таджикистан
россия
москва
семен григорьев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949899222_0:272:3158:2048_1920x0_80_0_0_8796f0a103f7da264e36a835cbcad22c.jpg
https://ria.ru/20251223/sng-1918417815.html
таджикистан
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949899222_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_5155a48a1d8e213f97edcb52405fa67d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, россия, москва, семен григорьев, владимир путин
В мире, Таджикистан, Россия, Москва, Семен Григорьев, Владимир Путин
Посол России назвал Таджикистан надежным и близким партнером

Григорьев: Россия рассматривает Таджикистан как надежного и близкого партнера

© AP Photo / Olga TutubalinaФлаг Таджикистана
Флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУШАНБЕ, 26 дек – РИА Новости. Россия рассматривает Таджикистан как надежного и близкого партнера, Москва настроена на дальнейшее укрепление двусторонних связей с Душанбе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев.
"Уровень политического сотрудничества между Россией и Таджикистаном оцениваю как высокий и устойчивый. Наши отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества, основаны на прочной договорно-правовой базе, взаимном уважении и учете интересов друг друга", - сказал он.
По словам высокопоставленного дипломата, важным подтверждением особого характера двусторонних связей стал государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Таджикистан в октябре этого года, который придал дополнительный импульс развитию всего комплекса российско-таджикистанских отношений.
"Мы рассматриваем Таджикистан как надежного и близкого партнера, играющего важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии. Российская сторона настроена на дальнейшее последовательное укрепление двусторонних связей в духе дружбы, союзничества и взаимного учета интересов", - отметил Григорьев.
Встреча в Беловежской пуще трех лидеров - Президента России Б.Н.Ельцина, Президента Украины Л.М.Кравчука и Председателя Верховного Совета Беларусии С.С.Шушкевича, подписавших Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Содружество Независимых Государств
23 декабря, 16:27
 
В миреТаджикистанРоссияМоскваСемен ГригорьевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала