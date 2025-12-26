Посол России назвал Таджикистан надежным и близким партнером

ДУШАНБЕ, 26 дек – РИА Новости. Россия рассматривает Таджикистан как надежного и близкого партнера, Москва настроена на дальнейшее укрепление двусторонних связей с Душанбе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев.
"Уровень политического сотрудничества между Россией и Таджикистаном оцениваю как высокий и устойчивый. Наши отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества, основаны на прочной договорно-правовой базе, взаимном уважении и учете интересов друг друга", - сказал он.
По словам высокопоставленного дипломата, важным подтверждением особого характера двусторонних связей стал государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Таджикистан в октябре этого года, который придал дополнительный импульс развитию всего комплекса российско-таджикистанских отношений.
"Мы рассматриваем Таджикистан как надежного и близкого партнера, играющего важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии. Российская сторона настроена на дальнейшее последовательное укрепление двусторонних связей в духе дружбы, союзничества и взаимного учета интересов", - отметил Григорьев.
