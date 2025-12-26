Посол России назвал Таджикистан надежным и близким партнером

ДУШАНБЕ, 26 дек – РИА Новости. Россия рассматривает Таджикистан как надежного и близкого партнера, Москва настроена на дальнейшее укрепление двусторонних связей с Душанбе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев.