Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком в Петербурге - РИА Новости, 26.12.2025
01:25 26.12.2025
Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком в Петербурге
Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком в Петербурге
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком в Петербурге

Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком в груминг-салоне

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в полицию после появления в соцсетях видео со львенком в одном из груминг-салонов Санкт-Петербурга, сообщает ведомство.
По данным Росприроднадзора, в социальных сетях появилось видео с маленьким львенком в одном из груминг-салонов в Петербурге. Животному не более 1,5-2 месяцев, и, вероятно, его рано разлучили с матерью. По информации, опубликованной авторами видео, львенка по кличке Хасан привел владелец для подстригания когтей.
Сообщается, что в таком возрасте львятам необходим специализированный уход и ветеринарное сопровождение. Без этого высоки риски серьезных проблем со здоровьем.
"С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. Северо-Западное межрегиональное управление направило обращение в полицию, чтобы установить владельца животного", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что львы, как и тигры, пумы, рыси и ряд других видов, включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами. Эти ограничения действуют в целях защиты самих животных и предотвращения угроз для людей. По информации Росприроднадзора, нередко встречаются случаи, когда экзотических и диких животных заводят как домашних питомцев или используют для развлечений и фотосъемок. Подобное обращение часто приводит к тяжелым заболеваниям, инвалидности и гибели животных.
Росприроднадзор призывает граждан внимательно и ответственно подходить к выбору животных для содержания в домашних условиях.
"В случае, если вы стали свидетелем незаконного содержания таких животных, необходимо сообщать об этом в правоохранительные органы и не поощрять подобную деятельность, в том числе участием в фотосессиях с животными", - сообщает ведомство.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Глава Росприроднадзора объявила о запуске предновогодней экоакции
15 октября, 12:55
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
