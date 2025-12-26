Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в полицию после появления в соцсетях видео со львенком в одном из груминг-салонов Санкт-Петербурга, сообщает ведомство.

По данным Росприроднадзора , в социальных сетях появилось видео с маленьким львенком в одном из груминг-салонов в Петербурге . Животному не более 1,5-2 месяцев, и, вероятно, его рано разлучили с матерью. По информации, опубликованной авторами видео, львенка по кличке Хасан привел владелец для подстригания когтей.

Сообщается, что в таком возрасте львятам необходим специализированный уход и ветеринарное сопровождение. Без этого высоки риски серьезных проблем со здоровьем.

"С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. Северо-Западное межрегиональное управление направило обращение в полицию, чтобы установить владельца животного", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что львы, как и тигры, пумы, рыси и ряд других видов, включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами. Эти ограничения действуют в целях защиты самих животных и предотвращения угроз для людей. По информации Росприроднадзора, нередко встречаются случаи, когда экзотических и диких животных заводят как домашних питомцев или используют для развлечений и фотосъемок. Подобное обращение часто приводит к тяжелым заболеваниям, инвалидности и гибели животных.

Росприроднадзор призывает граждан внимательно и ответственно подходить к выбору животных для содержания в домашних условиях.