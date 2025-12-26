Рейтинг@Mail.ru
Ракету "Союз-2.1а" с 52 спутниками установили на старт на Восточном - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/raketa-2064764298.html
Ракету "Союз-2.1а" с 52 спутниками установили на старт на Восточном
Ракету "Союз-2.1а" с 52 спутниками установили на старт на Восточном - РИА Новости, 26.12.2025
Ракету "Союз-2.1а" с 52 спутниками установили на старт на Восточном
Ракету "Союз-2.1а" со спутниками стереосъёмки Земли "Аист-2Т" №1 и №2 и 50 малыми аппаратами вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T07:32:00+03:00
2025-12-26T07:32:00+03:00
земля
роскосмос
мгту имени баумана
московский авиационный институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986609949_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_80eddeb9b4bd08059a79c08fe3efced6.jpg
https://ria.ru/20251226/sputnik-2064747847.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986609949_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_af7a061cf8a11b0a39d2567d14e4fd4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, роскосмос, мгту имени баумана, московский авиационный институт
Земля, Роскосмос, МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт
Ракету "Союз-2.1а" с 52 спутниками установили на старт на Восточном

"Роскосмос": ракету "Союз-2.1а" с 52 спутниками установили на старт на Восточном

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкСтарт ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный
Старт ракеты Союз-2.1а с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
Старт ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" со спутниками стереосъёмки Земли "Аист-2Т" №1 и №2 и 50 малыми аппаратами вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Восточный, сообщил "Роскосмос".
"Ракета на старте: 52 космических аппарата скоро отправятся на орбиту", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что ракета "Союз-2.1б" выведет на орбиту 52 космических аппарата с космодрома Восточный, а сам старт станет последним в 2025 году. Помимо аппаратов "Аист-2Т" №1 и №2, предназначенных для стереоскопической съемки Земли, ракета запустит несколько студенческих спутников, изготовленных представителями МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ.
Пуск ожидается 28 декабря.
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1а с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка
00:37
 
ЗемляРоскосмосМГТУ имени БауманаМосковский авиационный институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала