Политолог назвал приговоры руководителям Гагаузии давлением Молдавии

КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Жесткие судебные приговоры в отношении руководителей Гагаузской автономии являются продолжением политического давления центральных властей Молдавии на регион, заявил молдавский политолог Александр Кориненко.
Ранее в пятницу гагаузское издание Gagauzia24 сообщило, что суд Комрата приговорил экс-председателя Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии (НСГ, местный парламент) Дмитрия Константинова к 12 годам колонии. В свою очередь гагаузский портал Nokta пояснил, что Константинова объявят в розыск, поскольку во время оглашения приговора в зале суда его не было. По данным портала, он находится в больнице.
"Довольно жесткие приговоры в отношении Дмитрия Константинова и Евгении Гуцул (главы Гагаузии – ред.) – политические маркеры той политической системы, которая была создана за последние пять лет. И все это время кишиневские власти давили на регион, он продолжает оставаться для официального Кишинева крепостью, в которую не могут войти", - заявил Кориненко в комментарии телеканалу "Первый в Молдове".
По мнению эксперта, нынешняя партия власти "Действие и солидарность", понимая, что жители Гагаузии остаются верны своим принципам, пытаются взять их страхом и путем вынесения таких юридических решений высокопоставленным избранным лицам из Гагаузии.
"Это продолжение политического давления на автономию. 23 декабря гагаузы не удостоились поздравления с днем создания автономии ни от одного из официальных лиц из Кишинева. Сейчас делается вид, что автономии не существует. Создается впечатление, что это запугивание, то есть следующий человек, который займет эти высокие посты в автономии, очевидно, должен знать, что если он будет несогласен с основной линией партии, то его будет ждать та же участь", - подчеркнул Кориненко.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями РФ, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.