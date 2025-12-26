Политолог назвал приговоры руководителям Гагаузии давлением Молдавии

"Это продолжение политического давления на автономию. 23 декабря гагаузы не удостоились поздравления с днем создания автономии ни от одного из официальных лиц из Кишинева. Сейчас делается вид, что автономии не существует. Создается впечатление, что это запугивание, то есть следующий человек, который займет эти высокие посты в автономии, очевидно, должен знать, что если он будет несогласен с основной линией партии, то его будет ждать та же участь", - подчеркнул Кориненко.