Власти Петербурга рассказали, насколько вырастут коммунальные платежи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга рассказал, насколько с 1 января 2026 года вырастут коммунальные платежи для жильцов квартиры площадью 60 квадратных метров, где живут три человека.

Как отмечает ведомство, особенностью тарифного регулирования в 2026 году является необходимость учета роста с 1 января 2026 года ставки НДС до 22% и изменение тарифов за коммунальные услуги с 1 октября 2026 года. При этом часть тарифной нагрузки традиционно возьмет на себя бюджет Санкт-Петербурга

"Так, для жилого помещения (площадью – ред.) 60 квадратных метров прирост среднемесячного платежа за коммунальные услуги с учетом проживания 3-х человек составит... с 1 января 2026 года на 150,77 рублей выше соответствующего платежа за декабрь 2025 года", – говорится в сообщении.