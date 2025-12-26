В Петербурге планируют открыть новые станции метро к 2028 году

"В настоящее время идет активное строительство Невско-Василеостровской линии. В феврале мы, как и обещали, закончим проходку щитом "Надежда". И в этом году уже начали сооружение станции "Яхтенная", то есть там идут земляные работы. Соответственно, в 2026 и 2027 году мы будем вести активное строительство, и к 2028 году мы планируем запустить по Невского-Василеостровской линии две новые станции. На сегодняшний день они называются "Яхтенная" и "Зоопарк", - сказал он.