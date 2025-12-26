В Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы пресекли собрание проукраинской религиозной организации "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Петербурга, в котором участвовали более 70 человек, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"На прерванном силовиками собрании находилось около 70 человек из различных регионов России. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", санкция по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы", - сообщил собеседник агентства.

Псевдорелигиозная организация была создана на Украине под предлогом "пробуждения сознания" и обучения целительству. На самом же деле главари этой группы проводят психоментальную войну против россиян: как сообщил источник РИА Новости, адепты организации на собраниях обсуждают СВО и проводят молебны за здравие Зеленского.

"Лидеры группы открыто заявляют о том, что "русские военные — орки, ватники", "военнослужащие Украины — это светлые силы", — рассказал собеседник.

Членам группы запрещено рассказывать о ней православным священникам, при этом они обязаны доносить позицию по Украине своим родным и знакомым. Сектантам также предписывается круглосуточно молиться "о защите россиян от мобилизации" по графику, составленному руководителями культа.