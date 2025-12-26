Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского
18:28 26.12.2025 (обновлено: 19:49 26.12.2025)
В Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского
В Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского - РИА Новости, 26.12.2025
В Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского
Правоохранительные органы пресекли собрание проукраинской религиозной организации "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Петербурга, в котором... РИА Новости, 26.12.2025
россия, украина, санкт-петербург, вооруженные силы рф
Россия, Украина, Санкт-Петербург, Вооруженные силы РФ
В Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского

РИА Новости: в Петербурге пресекли собрание секты, молившейся за Зеленского

Правоохранительные органы пресекли собрание религиозной организации "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Правоохранительные органы пресекли собрание религиозной организации Школа единого принципа в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Правоохранительные органы пресекли собрание религиозной организации "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы пресекли собрание проукраинской религиозной организации "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Петербурга, в котором участвовали более 70 человек, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На прерванном силовиками собрании находилось около 70 человек из различных регионов России. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", санкция по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы", - сообщил собеседник агентства.
Псевдорелигиозная организация была создана на Украине под предлогом "пробуждения сознания" и обучения целительству. На самом же деле главари этой группы проводят психоментальную войну против россиян: как сообщил источник РИА Новости, адепты организации на собраниях обсуждают СВО и проводят молебны за здравие Зеленского.
"Лидеры группы открыто заявляют о том, что "русские военные — орки, ватники", "военнослужащие Украины — это светлые силы", — рассказал собеседник.
Членам группы запрещено рассказывать о ней православным священникам, при этом они обязаны доносить позицию по Украине своим родным и знакомым. Сектантам также предписывается круглосуточно молиться "о защите россиян от мобилизации" по графику, составленному руководителями культа.
В руководство секты входят преподаватели ряда вузов и школ, которые старались не афишировать это, "понимая незаконность своей деятельности и ее подрывной характер, отметил собеседник агентства.
Россия Украина Санкт-Петербург Вооруженные силы РФ
 
 
