В Петербурге открыли новые станции метро - РИА Новости, 26.12.2025
17:23 26.12.2025 (обновлено: 20:30 26.12.2025)
В Петербурге открыли новые станции метро
2025
Новая станция "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга
Новая станция Юго-Западная Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга
Новая станция "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Новые станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" открыли в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
"Как всегда, к Новому году мы стараемся сделать самые интересные, самые необходимые подарки нашему городу. Мы открываем две станции, "Юго-Западная" и "Путиловская". Это работа нашей городской компании "Метрострой Северной столицы", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии станций.
Станция "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга.
Станция "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга.
Церемония открытия станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга.
Церемония открытия станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга.
Станция "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга.
Станция "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга.
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (слева направо) на церемонии открытия станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга.
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (слева направо) на церемонии открытия станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга.
Он отметил, что метро в городе развивается по поручению президента РФ, и темпы метростроения продолжают нарастать. По словам Беглова, в настоящее время под землей работают сразу пять проходческих щитов. Идет работа над продолжением нескольких линий, в том числе и следующего участка от "Путиловской".
"Метростроение в нашем городе - одно из знаковых направлений. Мы ни от кого не зависим... Город заработал деньги, чтобы это все сегодня могло осуществиться. У нас уже в работе пять проходческих щитов... в ближайшее время заработает шестой... "Юго-Западная" - долгожданная станция. Здесь проживает почти полмиллиона человек, и, конечно транспортное сообщение было очень важно. И "Путиловская" - тоже очень важная станция. Это наша новая коричневая линия. И здесь будут ходить самые современные поезда", - подчеркнул губернатор.
Церемония открытия станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга
Беглов осмотрел благоустроенную территорию у наземного вестибюля станции "Юго-Западная", кассовый зал, наклонный ход и платформы. Губернатор доехал на первом поезде до "Путиловской", где также осмотрел подземный и наземный уровни станции и пересадочный узел на "Кировский завод".
После осмотра двух новых станций он дал разрешение на движение поездов.
Станции "Юго-Западная" и "Путиловская" входят в первый пусковой участок Красносельско-Калининской (шестой или "коричневой") линии. Этот отрезок включает в себя также пересадочный узел на станцию Кировско-Выборгской линии "Кировский завод". Линия является новой подземной транспортной артерией Северной столицы.
"Юго-Западная" стала первой станцией метро в Красносельском районе Петербурга, численность населения которого, по официальным данным, составляет более 440 тысяч человек. Для оптимального распределения такой нагрузки в вестибюле установлено 20 турникетов. Глубина заложения станции – около 55 метров.
Шестиэтажный вестибюль станции "Юго-Западная" располагается на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. Пять этажей из шести предназначены для нужд метрополитена (технические, инженерные, служебные помещения).
Вестибюль станции и "Юго-Западная" во время церемонии открытия станции Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга
В оформлении станции использованы натуральные материалы отечественного производства: Мансуровский, Сибирский, Синегорский гранит, а также амфиболит (разновидность гранита) и габбро-диабаз, мрамор Коелгинского месторождения. Вестибюль станции внутри облицован мрамором светлых оттенков, встроенные в потолок светильники расходятся лучами от центра к углам. Над наклонным ходом, в котором смонтировано четыре эскалатора, размещено стеклянное панно. Композиция витража над эскалаторным наклоном навеяна мотивом северной природы окрестностей Петербурга.
Станция "Путиловская" находится в непосредственной близости от вестибюля станции Кировско-Выборгской линии "Кировский завод", с которой Красносельско-Калининская линия соединяется через подземный переход. Глубина заложения станции – около 58 метров. Фасад облицован стеклофибробетонными панелями цвета "охра", ступени, пол и пандус для маломобильных пассажиров — гранитными плитами, а колонны входной группы — натуральным камнем черного цвета.
Пассажиры на эскалаторе станции "Путиловская" Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга
Внутри вестибюля установлено восемь турникетов на вход и восемь — на выход. Метростроители смонтировали четыре эскалатора, разместили архитектурное освещение. Основной композиционный элемент дизайна вестибюля — панно над наклонным ходом, выполненное из сотовых алюминиевых панелей с печатью. Художественное решение основано на истории Путиловского завода и абстрактно отражает машиностроительное, чугунное и художественно-литейное производства. В кассовом зале природным камнем облицованы стены и полы. В оформлении станции использованы материалы отечественного производства: Сибирский гранит, амфиболит (разновидность гранита) месторождения "Приполярный".
Беглов рассказал о развитии транспортной системы Петербурга
29 марта, 21:58
 
Санкт-ПетербургКрасносельский районАлександр БегловОбщество
 
 
