Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге запустили производство грузовиков БАЗ - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 26.12.2025 (обновлено: 16:32 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/peterburg-2064883795.html
В Петербурге запустили производство грузовиков БАЗ
В Петербурге запустили производство грузовиков БАЗ - РИА Новости, 26.12.2025
В Петербурге запустили производство грузовиков БАЗ
Серийное производство тяжёлых полноприводных грузовых автомобилей и шасси повышенной проходимости под брендом БАЗ началось в пятницу на промплощадке в промзоне... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:31:00+03:00
2025-12-26T16:32:00+03:00
авто
санкт-петербург
россия
кирилл поляков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064924548_0:198:3289:2048_1920x0_80_0_0_92decae27297b011fb9012f229ac7ba6.jpg
https://ria.ru/20250407/km-2009734460.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064924548_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_3f1fdaa84d20271a67b53e57bc1d18c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, санкт-петербург, россия, кирилл поляков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Санкт-Петербург, Россия, Кирилл Поляков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Петербурге запустили производство грузовиков БАЗ

В Петербурге началось серийное производство грузовиков БАЗ

© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкЦеремония запуска серийного производства грузовых автомобилей БАЗ на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах
Церемония запуска серийного производства грузовых автомобилей БАЗ на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Смагин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Серийное производство тяжёлых полноприводных грузовых автомобилей и шасси повышенной проходимости под брендом БАЗ началось в пятницу на промплощадке в промзоне Шушары в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня для Петербурга знаковый день, потому что никогда за всю историю... не производились тяжёлые грузовики в нашем городе", - заявил на церемонии запуска вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкЗапуск серийного производства грузовых автомобилей БАЗ на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах
Запуск серийного производства грузовых автомобилей БАЗ на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Смагин
Перейти в медиабанк
Запуск серийного производства грузовых автомобилей БАЗ на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах
Как отметил заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз - Антей" Михаил Подвязников, основой проекта, который реализован входящим в "Алмаз - Антей" АО "Романов", стали инженерные решения, применявшиеся при создании военных тягачей и шасси на Брянском автомобильном заводе.
"В следующем году мы должны выпустить 600 автомобилей", - добавил он.
© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкЦеремония запуска серийного производства грузовых автомобилей БАЗ на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах
Церемония запуска серийного производства грузовых автомобилей БАЗ на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Смагин
Перейти в медиабанк
Церемония запуска серийного производства грузовых автомобилей БАЗ на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах
В августе городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле сообщал, что грузовики БАЗ проходят эксплуатационные испытания. Их серийное производство организовано в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между правительством Петербурга, Минпромторгом России и АО "Романов". Отмечалось, что грузовики повышенной проходимости БАЗ с высокой импортозамещающей компонентной базой заменят большегрузы иностранных производителей, ушедших с российского рынка.
Автомобильный завод ОАО КАМАЗ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
KMZ начал разработку комплектующих для грузовиков "Камаз"
7 апреля, 08:02
 
АвтоСанкт-ПетербургРоссияКирилл ПоляковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала