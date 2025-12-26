В Петербурге запустили производство грузовиков БАЗ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Серийное производство тяжёлых полноприводных грузовых автомобилей и шасси повышенной проходимости под брендом БАЗ началось в пятницу на промплощадке в промзоне Шушары в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня для Петербурга знаковый день, потому что никогда за всю историю... не производились тяжёлые грузовики в нашем городе", - заявил на церемонии запуска вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкЗапуск серийного производства грузовых автомобилей БАЗ на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах
Как отметил заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз - Антей" Михаил Подвязников, основой проекта, который реализован входящим в "Алмаз - Антей" АО "Романов", стали инженерные решения, применявшиеся при создании военных тягачей и шасси на Брянском автомобильном заводе.
"В следующем году мы должны выпустить 600 автомобилей", - добавил он.
© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкЦеремония запуска серийного производства грузовых автомобилей БАЗ на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах
В августе городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле сообщал, что грузовики БАЗ проходят эксплуатационные испытания. Их серийное производство организовано в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между правительством Петербурга, Минпромторгом России и АО "Романов". Отмечалось, что грузовики повышенной проходимости БАЗ с высокой импортозамещающей компонентной базой заменят большегрузы иностранных производителей, ушедших с российского рынка.
