В Петербурге запустили производство грузовиков БАЗ

Церемония запуска серийного производства грузовых автомобилей БАЗ на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Серийное производство тяжёлых полноприводных грузовых автомобилей и шасси повышенной проходимости под брендом БАЗ началось в пятницу на промплощадке в промзоне Шушары в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня для Петербурга знаковый день, потому что никогда за всю историю... не производились тяжёлые грузовики в нашем городе", - заявил на церемонии запуска вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков

Как отметил заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз - Антей" Михаил Подвязников, основой проекта, который реализован входящим в "Алмаз - Антей" АО "Романов", стали инженерные решения, применявшиеся при создании военных тягачей и шасси на Брянском автомобильном заводе.

"В следующем году мы должны выпустить 600 автомобилей", - добавил он.